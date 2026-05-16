Europa sicher! SC Freiburg schießt RB Leipzig ab

SID 16.05.2026 • 17:24 Uhr Der Sport-Club zeigt vor dem großen Finale eine gute Vorstellung - und wird mit einer erneuten Europacup-Saison belohnt.

Der SC Freiburg spielt auch in der kommenden Saison sicher international und geht mit ordentlich Rückenwind in das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Bei der Generalprobe für das Finale in der Europa League bezwangen die Breisgauer RB Leipzig mit 4:1 (2:1) und sicherten sich in der Bundesliga Rang sieben.

Damit geht es in der kommenden Spielzeit mindestens in die Conference League, mit einem Endspiel-Sieg gäbe es ein Upgrade in die Champions League.

SC Freiburg schießt sich fürs Finale warm

Jan-Niklas Beste (24.), Igor Matanovic (26.), Matthias Ginter (47.) und Derry Scherhant (75.) schossen den Sport-Club zum ersten Sieg an einem letzten Spieltag seit 2020. Das große Duell mit Aston Villa am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Istanbul kann kommen.

Für Leipzig war das Anschlusstor von Assan Ouédraogo (33.) zu wenig, Platz drei und die damit verbundene Champions-League-Qualifikation war aber bereits zuvor gesichert. Mit 65 Punkten wurde allerdings die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte um zwei Zähler verfehlt.

Vier Tage vor dem Endspiel fiel es den Breisgauern eigentlich schwer, den Fokus nochmals komplett auf die Bundesliga zu legen. „Wenn wir alle ehrlich sind, ist das schon das etwas größere Spiel am Mittwoch in Istanbul“, sagte Ginter: „Natürlich haben wir noch zwei Spiele. Aber es ist ganz normal, dass der Fokus ein bisschen verrückt ist.“

Leipzig nutzt seine Chancen nicht

In der Tat brauchte die Mannschaft kurz Anlaufzeit, doch Leipzigs Yan Diomande schloss nach 100 Sekunden allein vor dem Tor zu lasch ab.

Nach diesem Schreckmoment fand der Sport-Club allerdings schnell in die Partie, war gegen den Tabellendritten gar die spielbestimmende Mannschaft. Beste staubte nach einem Lattenkopfball von Ginter erfolgreich ab, nur 120 Sekunden später nickte Matanovic eine Flanke von Johan Manzambi von der rechten Seite stark ein.

Leipzig zeigte sich vor 33.600 Zuschauern davon allerdings kaum geschockt, schaltete vielmehr auch ohne den fehlenden Kapitän David Raum einen Gang hoch.