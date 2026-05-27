Gladbach holt Zweitliga-Kapitän

SID 27.05.2026 • 11:35 Uhr Die Fohlen aus Gladbach schlagen bei der Personalplanung für die kommende Saison in Hannover zu.

Borussia Mönchengladbach ist bei der Suche nach Verstärkung erneut in der 2. Bundesliga fündig geworden.

Der Klub verkündete am Mittwoch die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Enzo Leopold. Der 25-Jährige ist ablösefrei, er kommt von Hannover 96 und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Leopold zuletzt Hannover-Kapitän

„Er ist einer, der vorangeht, der seinen Job auf dem Platz diszipliniert und mit hoher Intensität ausübt, der aber auch ein guter Fußballer mit ausgeprägtem taktischen Verständnis ist und der in der vergangenen Saison als Kapitän seiner Mannschaft auch in Sachen Leadership einen großen Schritt nach vorn gemacht hat“, sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder.

„Es war sein großer Wunsch, in der Bundesliga zu spielen – und wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt für ihn logisch und richtig ist.“