Borussia Mönchengladbach hat sich die Dienste von Torhüter Daniel Batz gesichert. Der 35-Jährige kommt ablösefrei vom Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05 und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Darüber hinaus sollen die Fohlen Medienberichten zufolge eine Option auf ein weiteres Jahr besitzen.
Gladbach verpflichtet Mainz-Torhüter
Daniel Batz wird künftig für Borussia Mönchengladbach auflaufen. In dieser Saison vertritt der Torhüter den verletzten Robin Zentner bei Mainz 05 überzeugend.
Daniel Batz wechselt zu Borussia Mönchengladbach
© IMAGO/kolbert-press
„Daniel Batz ist nicht nur ein sehr guter Torhüter, sondern auch eine absolute Persönlichkeit auf und neben dem Platz“, sagte Borussias Sportchef Rouven Schröder. „Seine Begeisterung für die neue Aufgabe, gepaart mit Durchsetzungsvermögen und seinem tollen Charakter machen ihn neben seiner sportlichen Klasse zu einem wertvollen Neuzugang.“
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Bartz überzeugt in Mainz – bald wieder Nummer zwei?
Batz stand in dieser Saison in 27 Pflichtspielen für Mainz auf dem Platz und vertrat den lange verletzten Stammkeeper Robin Zentner mit guten Leistungen.
Bei Gladbach soll er als Nummer zwei hinter Moritz Nicolas eingeplant sein. „Ich gehe diesen Schritt mit großer Vorfreude, aber auch mit Demut und bin gespannt darauf, die Mannschaft, den Verein und die Fans kennenzulernen“, sagte Batz.