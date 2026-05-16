Gladbach verkündet: Rocco Reitz wird nicht im Stadion verabschiedet

SPORT1 16.05.2026 • 12:20 Uhr Rocco Reitz wird bei Borussia Mönchengladbach nicht im Stadion verabschiedet - weil er mit einem schweren Infekt im Krankenhaus liegt.

Rocco Reitz wird das letzte Spiel vor seinem Abschied von Borussia Mönchengladbach verpassen. Wie sein Noch-Klub bekannt gab, befindet sich der Mittelfeldspieler „aufgrund eines schweren Infekts seit einigen Tagen in stationärer Krankenhaus-Behandlung“.

Reitz sei zwar auf dem Weg der Besserung, im Stadion kann er an finalen Spieltag aber nicht verabschiedet werden. „Das haben wir uns für dich anders gewünscht!“, schrieb der Verein vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim noch.

Identifikationsfigur Reitz verlässt Gladbach

Reitz wird die Borussia am Saisonende verlassen, sein Wechsel zu Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig steht seit Wochen fest. Bei vielen Fans sorgt der Schritt für großen Ärger, immer wieder gab es Unmutsbekundungen gegen den 23-Jährigen im Stadion und in den Sozialen Medien.

Reitz ist ein Eigengewächs der Gladbacher, er spielt seit 2017 für den Klub – bis zur Ankündigung seines Wechsels nach Leipzig galt er auch als Identifikationsfigur.