Gregor Kobel gewinnt "Weisse Weste" - auch Loris Karius triumphiert

SPORT1 18.05.2026 • 12:52 Uhr Gregor Kobel liefert die nächste starke Saison ab und bleibt häufiger als jeder andere Bundesliga-Torhüter ohne Gegentor. Auch in der zweiten Liga gibt es bei der "Weissen Weste" einen klaren Sieg.

Die Bundesligasaison ist vorbei – und damit ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und SPORT1 vergeben auch dieses Jahr wieder „Die Weisse Weste“ für den Torhüter mit den meisten Zu-Null-Spielen.

In der Bundesliga liegt diesmal Gregor Kobel von Borussia Dortmund ganz vorne. Ganze 15 Mal blieb der Schweizer Nationaltorhüter im Kasten des BVB ohne Gegentor. Damit steht der 28-Jährige klar an der Spitze.

Mit 72,4 Prozent ist seine Paradenquote die zweitbeste der gesamten Liga – Janis Blaswich weist eine Quote von 82 Prozent auf. Der Schlussmann von Bayer Leverkusen absolvierte allerdings auch nur elf Spiele.

Kobel landet vor Nicolas und Nübel

Insgesamt stellt Kobel mit Dortmund die beste Defensive, die 34 Gegentore konnte auch der FC Bayern (36) nicht unterbieten. Als Gewinner der „Weissen Weste“ erhält der Dortmund-Star 7.500 Euro, die er für einen guten Zweck seiner Wahl einsetzen kann.

Auf den Plätzen zwei und drei im Ranking zur „Weißen Weste“ liegen Moritz Nicolas von Borussia Mönchengladbach, der 13 Mal unüberwindbar war, sowie Alexander Nübel vom VfB Stuttgart (elf Zu-Null-Spiele).

Auch in der 2. Bundesliga gibt es einen klaren Gewinner in Sachen „Weisse Weste“: Loris Karius von Meister FC Schalke hielt sich 13 Mal schadlos. Ihm werden 2.500 Euro für einen wohltätigen Zweck überreicht.

Wie auch Kobel ist Karius Teil der besten Defensive seiner Liga. Nur 31 Mal wurden die Königsblauen überwunden. Im Zu-Null-Ranking wurde Ernst Tjark von der Hertha Zweiter, mit 11 Spielen ohne Gegentor. Platz drei teilen sich Niclas Kristof (Elversberg), Nahuel Noll (Hannover) und Marcel Schuhen (Darmstadt), die in je 10 Spielen keinen einzigen Ball aus dem Netz holen mussten.

40.000 Euro für den guten Zweck

Im Rahmen der Aktion „Die Weisse Weste“ spendet SCHÖNER WOHNEN Polarweiss erneut 50 Euro für jedes Spiel ohne Gegentor. So kamen insgesamt 6.550 Euro zusammen. Ergänzt wurde dieser Betrag durch 25.500 Euro aus dem Phrasenschwein im Doppelpass auf SPORT1, in das Gäste und Experten nach jeder Fußballfloskel einzahlen.