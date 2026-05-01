Grischa Prömel vor Wechsel zu Bundesliga-Konkurrent

Reinhard Franke 01.05.2026 • 12:29 Uhr Grischa Prömel steht vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart - und damit ausgerechnet zum nächsten Gegner, mit dem man um die Champions League kämpft.

Grischa Prömel trifft am Samstag im Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) – ein Duell um die Champions-League-Plätze – auf seinen künftigen Arbeitgeber.

Nach Informationen von SPORT1 wird der Wechsel des Mittelfeldspielers von der TSG zu den Schwaben im Sommer vollzogen. Die offizielle Bekanntgabe soll in den kommenden Tagen erfolgen.

TSG verliert mit Prömel einen Leistungsträger

Für Prömel schließt sich damit ein Kreis: Bereits in der Saison 2015/2016 wurde er in Hoffenheim zum Profi. Nach seiner Rückkehr im Juli 2022 entwickelte er sich schnell wieder zu einer festen Größe im zentralen Mittelfeld. Insbesondere in der laufenden Saison zählt er unter Trainer Christian Ilzer zu den Leistungsträgern.

Seine Bedeutung für das Team unterstreichen auch die Zahlen: Sieben Tore in der Liga sowie ein weiterer Treffer im DFB-Pokal sprechen für seine Offensivqualitäten und seine Torgefahr aus dem Mittelfeld.

Mit dem Wechsel nach Stuttgart geht der 29-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere. Der VfB treibt seine Kaderplanung weiter voran – Prömel soll dabei eine wichtige Rolle im Mittelfeld einnehmen.