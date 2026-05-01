FC Bayern "in guten Gesprächen" mit Manuel Neuer

SID 01.05.2026 • 10:33 Uhr Manuel Neuer steht offenbar vor einer Einigung mit dem FC Bayern. Der Kapitän dürfte in München in seine 16. Saison gehen.

Sportdirektor Christoph Freund von Bayern München hat eine baldige Einigung mit Kapitän Manuel Neuer über eine weitere Saison beim deutschen Fußball-Rekordmeister angedeutet. „Es ist heute der erste Mai, die Saison ist nicht mehr endlos lange und darum gibt es Gespräche. Es sind gute Gespräche, aber noch gibt es nichts Weiteres zu verkünden“, sagte Freund am Freitag.

Es sei „nicht der Fall“, dass „schon alles durch und alles unterschrieben ist“, ergänzte der Österreicher. Der FC Bayern aber rede mit Neuer und dessen Berater Thomas Kroth, der Donnerstag am Vereinsgelände gesichtet worden war. „Wir sind schon öfter zusammen gesessen. Es wird sich nicht mehr endlos ziehen.“

Der 40-jährige Neuer soll bei den Bayern in der kommenden Saison eine Mentor-Rolle für seinen designierten Erben Jonas Urbig übernehmen und ihm wie erneut am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim noch mehr Spiele überlassen. „Das ist für uns als Klub eine super Situation“, sagte Freund.

FC Bayern: Wie gelingt der Übergang der Ära Neuer?

„Manu ist jetzt im fortgeschrittenen Alter und gibt seine Erfahrungen weiter, ist selber noch in einer super Verfassung, macht richtig gute Spiele – und Jonas profitiert extrem davon, hat sehr, sehr gut performt“, meinte der Sportdirektor. Der Rekordmeister sei sich bewusst, dass es „nicht so einfach ist“, nach der Ära Neuer „diesen Übergang zu schaffen, das ist eine Herausforderung“. Dass Neuer dabei helfen könne, sei jedoch „etwas Besonderes“.

Neuer hatte vor wenigen Tagen nach dem Pokalhalbfinale in Leverkusen (2:0) erstmals selbst eine Tendenz in Richtung Fortsetzung seiner Karriere in München erkennen lassen. „Ich werde jetzt noch nichts verkünden. Aber im Moment sieht es gut aus“, sagte er.