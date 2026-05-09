Heidenheim-Coach Schmidt: „Das Rad ist überdreht“

SID 09.05.2026 • 06:43 Uhr Besonders die Erinnerung an die Demut während der Coronazeit lässt Schmidt im Rückblick stutzen.

Trainer Frank Schmidt sieht kleine Vereine wie seinen 1. FC Heidenheim angesichts der explodierenden Summen im internationalen Fußball vor einer schwierigen Zukunft. „Mein Eindruck: So sehr ums Geld wie zurzeit ging es noch nie. Die Spieler, die vom Karrierestatus her zu uns passen und die wir immer bekommen haben, die haben wir im vergangenen Sommer zum ersten Mal nicht mehr bekommen“, sagte der 52-Jährige der Süddeutschen Zeitung.

Heidenheim sei daher trotz des Aufschwungs der vergangenen Jahre in einer schwierigen Situation. „Man könnte vermuten: drittes Jahr Bundesliga, Europapokal gespielt, Geld für Transfers eingenommen, das läuft. Aber die Rahmenbedingungen um uns herum haben sich verändert, der Markt ist überhitzt wie noch nie“, so Schmidt.

Besonders die Erinnerung an die Demut während der Coronazeit lässt Schmidt im Rückblick stutzen. „Die große Frage war damals ja: Wird es den Profifußball überhaupt weiterhin geben? Und falls ja, dann müssen wir aber wirklich darauf achten, dass das Rad nicht gleich wieder überdreht wird… und jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Das Rad ist überdreht wie noch nie“, sagte er.