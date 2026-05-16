Union Berlin schenkt Eta perfekten Abschluss

SID 16.05.2026 • 17:22 Uhr Die Köpenicker bescheren der Pionierin einen perfekten Abschluss - Augsburg verpasst derweil den Europapokal.

Union Berlin hat Marie-Louise Eta zu ihrem Abschied aus der Fußball-Bundesliga ihren ersten Heimsieg geschenkt. Die Köpenicker setzten sich im letzten Spiel ihrer scheidenden Cheftrainerin gegen den FC Augsburg hochverdient mit 4:0 (2:0) durch und schlossen ihre insgesamt enttäuschende Rückrunde damit versöhnlich ab.

Dank der Treffer von Doppelpacker Andrej Ilic (10./42.), Andras Schäfer (54.) und Jeong woo-yeong (89.) konnte Eta nach ihrem historischen Premierenerfolg beim FSV Mainz 05 (3:1) auch im Stadion An der Alten Försterei drei Punkte verbuchen.

Eta verabschiedet sich mit Sieg bei Union Berlin

Die 34-Jährige hatte als erste Frau ein Team in der Männer-Bundesliga übernommen und als Interimstrainerin den Klassenerhalt mit den Eisernen, die die Saison mit 39 Zählern abschlossen, gesichert. In der kommenden Spielzeit trägt Eta planmäßig bei Frauenmannschaft der Köpenicker die Verantwortung.

Eta hatte ihrem letzten Spiel angesichts ihrer kommenden Aufgabe im Verein allerdings gelassen entgegengeblickt. Es sei „kein richtiger Abschied“, betonte sie: „Wir freuen uns einfach auf das letzte Heimspiel.“ Der perfekte Abschluss der Pionierin zerstörte gleichzeitig die letzten Europapokal-Hoffnungen der Augsburger (43 Punkte), die vor der Partie noch von der Conference League hatten träumen können.

Auch Ittrich mit letztem Bundesliga-Spiel

Auch für Schiedsrichter Patrick Ittrich, der seine Karriere beendet, war es der letzte Auftritt im Oberhaus. Trotz dominanter Anfangsminuten der Augsburger ging in der 94. Bundesliga-Partie des Unparteiischen Union schnell in Führung: Bei einem langen Ball von Keeper Carl Klaus eilte FCA-Torhüter Finn Dahmen heraus und stieß mit dem eigenen Mann zusammen. Schäfer brachte den Ball zu Ilic, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

In der Defensive agierte Union kompakt und ließ die Augsburger weiter nicht ins Spiel kommen. Den Gästen fehlte es im letzten Drittel an der nötigen Kreativität und Präzision. Stattdessen schlugen erneut die Eisernen zu: Wieder leitete Klaus die Aktion ein, Oliver Burke verlängerte auf Ilic, der vor der Strafraumkante eiskalt abzog.