Hjulmand stärkt Tillman: „100 Prozent Vertrauen“

SID 08.05.2026 • 12:46 Uhr Der 23-Jährige kommt bei Bayer nicht in Schwung - bekommt aber Rückendeckung von seinem Trainer.

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand hat Rekordeinkauf Malik Tillman nach schwierigen Wochen den Rücken gestärkt. „Malik ist ein Topspieler. Ich habe 100 Prozent Vertrauen. Er macht es besser und besser, auch im Training in den letzten zwei Wochen. Er ist bereit“, sagte Hjulmand über den offensiven Mittelfeldspieler, der zuletzt nicht über die Rolle des Reservisten hinaus gekommen ist und die Erwartungen im Rheinland bisher nicht erfüllt hat.

Tillman sorgte dazu für Aufsehen, weil er auf seinem Instagram-Account nahezu alle Fotos mit Bayer-Bezug gelöscht hat. Nach Bild-Informationen wollte Tillman damit „ein Zeichen gegen massive Beleidigungen“ setzen. Er habe mit Tillman „nicht darüber gesprochen, aber über sehr viel anderes“, sagte Hjulmand vor dem wichtigen Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Tillman sei „sehr wichtig für unser Spiel“, aber es sei „schwierig, es gibt so viel Konkurrenz“.

Tillman war vor der Saison für 35 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Leverkusen gewechselt, mehr Geld gab der Werksklub noch nie für einen Spieler aus. In 40 Pflichtspielen erzielte Tillman acht Tore.