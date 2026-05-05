Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Uli Hoeneß bringt Neffe Sebastian als Kompany-Erben ins Spiel

Kompany-Erbe? Hoeneß mit Vorschlag

Uli Hoeneß hält viel von Neffe Sebastian, der den VfB Stuttgart trainiert. Er bringt ihn sogar als möglichen Kompany-Nachfolger bei Bayern ins Gespräch.
Nach dem 3:3 im Duell um die Champions-League-Plätze gegen Hoffenheim lobt Trainer Sebastian Hoeneß seine Spieler Chris Führich und Alexander Nübel. Er ist überzeugt, dass beide der Nationalmannschaft weiterhelfen könnten und unterstreicht ihre starke Form.
SID
Uli Hoeneß hält viel von Neffe Sebastian, der den VfB Stuttgart trainiert. Er bringt ihn sogar als möglichen Kompany-Nachfolger bei Bayern ins Gespräch.

Patron Uli Hoeneß kann sich seinen Neffen Sebastian nach der Ära Vincent Kompany gut als dessen Nachfolger auf der Trainerposition des FC Bayern vorstellen. „Er kommt mindestens mal in Frage“, sagte der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei DAZN über den Erfolgscoach des VfB Stuttgart.

Kompany könne „von mir aus noch fünf oder zehn Jahre hierbleiben“, sagte Hoeneß und schwärmte abermals vom Belgier, der „alle Spieler besser gemacht“ habe. Den Höhenflug „seiner“ Bayern in dieser Saison, „dieses besondere Gefühl, diese Entwicklung, schreibe ich ganz klar unserem Trainer zu“, betonte Hoeneß: „Er hat es geschafft, aus 15, 16 oder 18 sehr guten Einzelspielern ein homogenes Team zu formen.“

Uli Hoeneß schwärmt von Neffe Sebastian

Ähnlich herausragend arbeite sein Neffe Sebastian beim VfB. „Vor dem ziehe ich wirklich den Hut“, meinte Hoeneß und ergänzte: „Was er in diesem Verein geleistet hat, ist bemerkenswert. Er hat die Mannschaft erstens im Abstiegskampf übernommen, zweitens wurden ihm in den letzten Jahren immer wieder die besten Spieler verkauft. Und trotzdem schüttelt er sich, macht weiter und kommt immer wieder zurück. Also ganz ehrlich: Sebastian hat nach unserem Trainer von mir den größten Respekt.“

Und eine Bayern-Vergangenheit. Der 43-Jährige, 1982 als Sohn von Ulis Bruder Dieter in München geboren, arbeitete vor seiner Zeit beim VfB für die U19 und die zweite Mannschaft des Rekordmeisters.

Über die TSG Hoffenheim kam er im April 2023 zum VfB, mit dem er 2025 den DFB-Pokal gewann. Am 23. Mai stellt sich der Titelverteidiger im Finale von Berlin den Münchner Triple-Jägern von Coach Kompany entgegen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite