DFB-Juwel kommt: Hoffenheim verkündet ersten Top-Transfer

SID 19.05.2026 • 14:57 Uhr Die TSG Hoffenheim verkündet den ersten Top-Transfer für die neue Saison. Es kommt ein DFB-Juwel-

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verstärkt sich zur neuen Saison mit Mittelfeldspieler Cajetan Lenz. Das gaben die Kraichgauer am Dienstag bekannt. Der 19-Jährige kommt vom Zweitligisten VfL Bochum und erhält bei der TSG einen „langfristigen Vertrag“ – laut kicker zahlt Hoffenheim eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro an Bochum.

„Cajetan hat seine enormen Qualitäten in der 2. Liga bereits über eine Saison konstant unter Beweis gestellt und sich so nicht nur in unseren Fokus gespielt“, wurde Hoffenheims Sportgeschäftsführer Andreas Schicker zitiert. Der Defensiv-Spezialist bringe „bemerkenswerte Anlagen mit und nahm trotz seines jungen Alters bei seinem Klub schon eine zentrale Rolle ein“, lobte Schicker zudem.