Personalentscheidung bei Hoffenheim

SID 21.05.2026 • 10:21 Uhr Offensivspieler Tim Lemperle bleibt der TSG Hoffenheim auch in Zukunft erhalten.

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Angreifer Tim Lemperle „vorzeitig langfristig ausgedehnt“.

Über die genaue Laufzeit machten die Kraichgauer keine Angaben. „Tim war vom ersten Tag an ein wichtiges Puzzleteil unserer sportlichen Entwicklung“, sagte Geschäftsführer Andreas Schicker über den 24-Jährigen: „Seine Qualitäten im Abschluss, sein Tiefgang und seine Intensität im Besonderen im Spiel gegen den Ball passen perfekt zu unserer Spielphilosophie.“

Lemperle bleibt in Hoffenheim

Lemperle war im Sommer 2025 vom 1. FC Köln zur TSG gewechselt. Der gebürtige Frankfurter absolvierte in seiner ersten Spielzeit für die Hoffenheimer 31 Pflichtspiele. Dabei erzielte er acht Bundesliga-Tore und bereitete zwei Treffer vor.