HSV bedankt sich bei Leihspielern - und kündigt Gespräche an

SID 18.05.2026 • 14:41 Uhr Sechs Profis stehen nach jetzigem Stand vor dem Abschied. Doch es könnte Rückkehrer geben.

Der Hamburger SV hat sich bei seinen sechs Leihspielern der vergangenen Saison bedankt. Fábio Vieira, Luka Vuskovic, Giorgi Gotscholeischwili, Albert Grönbaek, Philip Otele und Damion Downs werden den Fußball-Bundesligisten nach aktuellem Stand verlassen – doch das letzte Wort dürfte noch nicht gesprochen sein.

„Fabio und Luka stechen als absolute Leistungsträger der abgelaufenen Saison sicherlich heraus, zugleich haben alle Leihspieler ihren Anteil daran, dass wir im ersten Jahr unserer Bundesliga-Rückkehr das Saisonziel vorzeitig erreicht haben“, sagte Sportdirektor Claus Costa: „Sie haben sich dabei auf und abseits des Platzes mit hoher Identifikation in die Mannschaft und den Klub eingebracht. Im Hinblick auf eine mögliche Zukunft beim HSV werden wir in den kommenden Tagen Gespräche mit den unterschiedlichen Parteien führen.“