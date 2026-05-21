HSV-Eigengewächs Nandja unterschreibt Profivertrag

SID 21.05.2026 • 19:37 Uhr Der Innenverteidiger werde "langfristig an den Klub gebunden", teilte der HSV mit. Nandja durchlief sämtliche Nachwuchsstationen des Vereins.

Bundesligist Hamburger SV hat Eigengewächs Shafiq Nandja mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger, der am 33. Spieltag der abgelaufenen Saison gegen den SC Freiburg seine ersten Bundesliga-Minuten gesammelt hatte, werde „langfristig an den Klub gebunden“, teilten die Hanseaten am Donnerstag mit.

Nandja kam 2018 zu den Rothosen und durchlief sämtliche Nachwuchsstationen des Vereins. Er habe in den vergangenen Monaten „konstante Leistungen gebracht und sich dadurch seine ersten Einsätze in der Bundesliga erarbeitet“, sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa.