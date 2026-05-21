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HSV-Eigengewächs Nandja unterschreibt Profivertrag

Profivertrag für HSV-Eigengewächs

Der Innenverteidiger werde "langfristig an den Klub gebunden", teilte der HSV mit. Nandja durchlief sämtliche Nachwuchsstationen des Vereins.
Die Zukunft von HSV-Shootingstar Luka Vuskovic bleibt weiter ungewiss. Auch Bundesliga-Legende Ivan Klasnic kommt aus dem Schwärmen nicht heraus.
SID
Der Innenverteidiger werde "langfristig an den Klub gebunden", teilte der HSV mit. Nandja durchlief sämtliche Nachwuchsstationen des Vereins.

Bundesligist Hamburger SV hat Eigengewächs Shafiq Nandja mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger, der am 33. Spieltag der abgelaufenen Saison gegen den SC Freiburg seine ersten Bundesliga-Minuten gesammelt hatte, werde „langfristig an den Klub gebunden“, teilten die Hanseaten am Donnerstag mit.

Nandja kam 2018 zu den Rothosen und durchlief sämtliche Nachwuchsstationen des Vereins. Er habe in den vergangenen Monaten „konstante Leistungen gebracht und sich dadurch seine ersten Einsätze in der Bundesliga erarbeitet“, sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa.

Für Nandja wird als gebürtiger Hamburger „mit dieser Vertragsunterschrift ein Traum wahr“, sagte der 19-Jährige. Für ihn sei damit nur ein „Zwischenziel“ erreicht, denn er will sich „langfristig in der Bundesliga-Mannschaft etablieren“, fügte er an.

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