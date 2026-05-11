HSV: „Goodbye-Party“ für Vuskovic

SID 11.05.2026 • 05:27 Uhr Luka Vuskovic wird den Hamburger SV ziemlich sicher nach nur einer Saison wieder verlassen. Und darf sich zum Abschied noch einmal feiern lassen.

In der Nachspielzeit verneigte sich das Volksparkstadion noch einmal vor Luka Vuskovic. 57.000 Zuschauer spendeten stehend Applaus, als der Shootingstar vom Hamburger SV gegen den SC Freiburg (3:2) ausgewechselt wurde. Für viele Fans und auch Vuskovic war es ein emotionaler Moment, schließlich wird die Zeit des hoch veranlagten Kroaten in Hamburg ziemlich sicher nach nur einer Saison schon wieder enden.

„Für mich war es ein sehr spezielles Spiel. Es war zu 99,9 Prozent wohl mein vorerst letztes Heimspiel für den HSV“, sagte Vuskovic, der an der Elbe schnell zum absoluten Leistungsträger und Publikumsliebling aufgestiegen war: „Man weiß nie, was passiert und sollte eine Tür nicht komplett zuschlagen, aber es hat sich wie eine Goodbye-Party angefühlt.“

Vuskovic: Chancen auf HSV-Verbleib gering

Vuskovic, der jüngere Bruder des wegen Dopings zurzeit noch gesperrten HSV-Verteidigers Mario Vuskovic, ist von den Hamburgern nur für diese Spielzeit vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur ausgeliehen. Bei den Londonern läuft der Vertrag des 19-Jährigen noch bis 2030, aber längst sind auch absolute Topklubs auf Vuskovic aufmerksam geworden.

„Die Saison ist noch nicht vorbei und wir werden über die Zukunft nach deren Ende sprechen“, sagte Vuskovic, der neben seinen Top-Leistungen in der Defensive bisher auch sechs Treffer zum Klassenerhalt der Hamburger beigetragen hat – niemand traf häufiger beim Traditionsklub. „Ich bin so glücklich, ein Teil dieses Klubs zu sein. Ich habe nicht genug Worte dafür – es ist pure Freude“, sagte er, auch gegen Freiburg war er wieder erfolgreich: „Ich bin froh darüber, dass ich dem Team mit Toren helfen konnte. Es war eine richtig gute Saison.“