Bundesliga: HSV-Hammer um Krüger perfekt!

Johannes Behm 12.05.2026 • 15:08 Uhr Kathleen Krüger wird neue Sport-Vorständin beim HSV. Sie kommt vom FC Bayern und tritt die Nachfolge von Stefan Kuntz an.

Kathleen Krüger wird neue Sport-Vorständin beim HSV. Das verkündeten die Hanseaten am Dienstag. Ihre Amtszeit beginnt am 1. Juli. In der Geschichte der Bundesliga hatte diese Position noch nie eine Frau ausgeübt – bis jetzt.

Nach dem Aus von Stefan Kuntz war die Stelle beim HSV vakant geblieben. Der Deal um Krüger hatte sich bereits abgezeichnet.

Die 40-Jährige kommt vom FC Bayern, wo sie seit dem Ende ihrer Profi-Karriere im Jahr 2009 insgesamt 17 Jahre in verschiedenen Rollen tätig war. Zuletzt war sie als „Senior Leading Expert Sport Strategy & Development“ für die Sportstrategie und strukturelle Weiterentwicklung des Klubs zuständig.

„Mit Kathleen Krüger gewinnt der HSV eine profilierte Persönlichkeit, die über viele Jahre hinweg beim FC Bayern München auf höchstem internationalen Niveau gearbeitet hat“, wird Hamburgs Aufsichtsratsvorsitzender Michael Papenfuß in der Mitteilung zitiert.

Krüger: „Es ist ein echtes Privileg“

Krüger vereine „sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe Kommunikationsfähigkeit und wird künftig die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich des HSV tragen“, heißt es weiter.