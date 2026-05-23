HSV holt Amoako als ersten Neuzugang

SID 23.05.2026 • 10:19 Uhr Der Fußball-Bundesligist zieht eine Ausstiegsklausel im Vertrag des U20-Nationalspielers bei Zweitligist Dynamo Dresden.

Der Hamburger SV hat den deutschen U20-Nationalspieler Kofi Amoako als ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Das gab der Fußball-Bundesligist am Samstag bekannt. Der HSV zog eine Ausstiegsklausel im Vertrag des 21-Jährigen bei Zweitligist Dynamo Dresden, teilte aber nicht mit, wie lange der Mittelfeldspieler gebunden wurde.

„Kofi bringt ein sehr spannendes Profil mit – der Mix aus Physis und Athletik, seine Zweikampfstärke und seine Intensität gegen den Ball passen hervorragend zu unserer Spielidee. Darüber hinaus verfügt er über eine gute Qualität am Ball und taktische Flexibilität“, sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa. Amoako freut sich schon jetzt auf das erste Heimspiel, „weil das Volksparkstadion einfach gigantisch ist“.