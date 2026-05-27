HSV verlängert mit Keeper Heuer Fernandes

SID 27.05.2026 • 17:13 Uhr Über die Laufzeit des neuen Vertrages machen die Hamburger keine Angaben.

Der Altmeister bleibt: Torwart Daniel Heuer Fernandes (33) hat seinen Vertrag beim Hamburger SV vorzeitig verlängert und geht damit in seine achte Saison beim Traditionsklub. Über die Laufzeit des neuen Vertrages machte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch keine Angaben.

„Ich bin sehr glücklich über meine erneute Vertragsverlängerung. Ich spüre Vertrauen und eine tiefe Verbundenheit zu diesem Klub, bei dem ich gerade meine siebte Saison beendet habe. Dass ich das einmal sagen würde, hätte ich bei meiner Ankunft im Jahr 2019 nicht wirklich gedacht“, sagte Heuer Fernandes, der einst von Darmstadt 98 an die Elbe gewechselt war: „Doch über die Jahre und durch die vielen gemeinsam erlebten Höhen und Tiefen bedeutet mir der HSV inzwischen extrem viel.“