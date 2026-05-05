Bitterer Rückschlag für den Hoffnungsträger des Hamburger SV: Alexander Rössing-Lelesiit stand nach seiner Syndesmose-Verletzung aus dem Januar zuletzt kurz vor einer Rückkehr in den Kader des Aufsteigers, nun aber verzögert sich das Comeback des 19-Jährigen.
Schlechte Nachricht für den HSV
Schlechte Nachricht für den HSV: Hoffnungsträger Alexander Rössing-Lelesiit muss erneut operiert werden, sein Comeback verzögert sich.
Der HSV-Youngster muss eine Zwangspause einlegen
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Wie der HSV am Dienstag bekannt gab, hat sich Rössing-Lelesiit in der vergangenen Woche im Training abermals am Sprunggelenk verletzt und muss operiert werden.
Der Flügelspieler hatte sich die ursprüngliche Syndesmose-Verletzung beim Stadtderby gegen den FC St. Pauli (0:0) zugezogen. Zuvor war er in der laufenden Saison zu 14 Pflichtspieleinsätzen gekommen.