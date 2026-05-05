SID 05.05.2026 • 11:57 Uhr Schlechte Nachricht für den HSV: Hoffnungsträger Alexander Rössing-Lelesiit muss erneut operiert werden, sein Comeback verzögert sich.

Bitterer Rückschlag für den Hoffnungsträger des Hamburger SV: Alexander Rössing-Lelesiit stand nach seiner Syndesmose-Verletzung aus dem Januar zuletzt kurz vor einer Rückkehr in den Kader des Aufsteigers, nun aber verzögert sich das Comeback des 19-Jährigen.

Wie der HSV am Dienstag bekannt gab, hat sich Rössing-Lelesiit in der vergangenen Woche im Training abermals am Sprunggelenk verletzt und muss operiert werden.