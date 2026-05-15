Ilzer: Saisonfinale "wie ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel"

SID 15.05.2026 • 11:56 Uhr Christian Ilzer hat sich wieder eine kreative Metapher ausgedacht. Der Trainer der TSG Hoffenheim verrät auch seinen Plan für die Parallelspiele.

Auch vor dem großen Showdown am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Christian Ilzer wieder eine Metapher für die Situation seiner Mannschaft zum Besten gegeben. „Insgesamt sehe ich es wie ein großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel am letztem Spieltag“, sagte der Trainer der TSG Hoffenheim vor dem Saisonfinale bei Borussia Mönchengladbach (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Zuletzt hatte Ilzer das Königsklassen-Rennen schon mit einer Fahrt in einem Cadillac verglichen.

Die Erklärung zur neuen Brettspiel-Analogie? „Wir haben es geschafft, an einem finalen Tisch mit Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart und Leverkusen zu sitzen“, sagte der Österreicher. Im parallelen Fernduell mit dem VfB Stuttgart (bei Eintracht Frankfurt) kämpft die TSG noch um den Einzug in die Champions League. Bayern, der BVB und RB haben „ihre Kegel schon im Ziel – und wir fighten noch um den finalen Platz. Wenn es morgen den Abpfiff gibt, ist der finale Würfel gefallen“, sagte Ilzer.

Bundesliga: Erreicht Hoffenheim die Champions League?

Ob Hoffenheim, aktuell bei schlechterem Torverhältnis punktgleich mit dem VfB, Platz vier noch erreicht oder nicht, werde laut dem Trainer nichts an der Beurteilung der Saison ändern: „Nämlich, dass es eine unheimlich erfolgreiche Saison für die TSG Hoffenheim war.“ Dennoch wolle seine Mannschaft mit einem Sieg beim „Finale“ in Gladbach noch „ins oberste Regal der Preisverleihung greifen.“