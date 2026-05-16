Kane mit Dreierpack: Bayern feiern gelungenen Abschluss

SID 16.05.2026 • 17:28 Uhr Der Meister knackt im letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Köln die Marke von 120 Toren.

Der FC Bayern hat eine bemerkenswerte Bundesliga-Saison standesgemäß beendet und reist mit Rückenwind zum Pokalfinale nach Berlin. Der Meister gewann sein Heimspiel am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln dank Dreifach-Torschütze Harry Kane souverän mit 5:1 (3:1) und feierte einen gelungenen Auftakt in seine Meister-Feierlichkeiten.

Der überragende Kane (10., 13., 69.), Tom Bischof (22.) und der eingewechselte Nicolas Jackson (83.) trafen am Samstag für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany, die die Saison mit unglaublichen 122 Toren beendete. Said El Mala (18.) gelang der Kölner Ehrentreffer.

Nach dem Erhalt der Meisterschale in der Allianz Arena steht für die Bayern am Samstagabend noch ein interne Party am Nockherberg an, am Sonntag präsentieren sich Kapitän Manuel Neuer und Co. den Fans bei der Meisterfeier am Marienplatz. Längst gehen die Blicke aber schon darüber hinaus, auf den 23. Mai, auf das Pokalfinale im Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart.

„Danke für die geile Saison! Gemeinsam holen wir den Pokal!“, stand vor Anpfiff auf einem Banner in der Südkurve. Mit 89 Punkten komplettierten die Bayern die drittbeste Spielzeit der Vereinsgeschichte, zudem pulverisierte der Rekordsturm um Kane, Luis Díaz und Michael Olise den über 50 Jahre alten Bestwert von 101 Treffern. Einziger Makel: Das 1:2 im Heimspiel gegen den FC Augsburg Ende Januar.

Trotz des nahenden Pokalfinals blickten die Bayern vor der Partie auch nochmal zurück. Erst ließen sich die Champions-League-Gewinner von 2001 um Oliver Kahn und Stefan Effenberg 25 Jahre nach ihrem Triumph auf dem Rasen feiern feiern, dann wurden Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und Jackson offiziell verabschiedet.

Für Goretzka, der in seinem letzten Heimspiel nach acht Jahren in München in der Startelf stand, gab es Sprechchöre von den Rängen – und Standing Ovations bei seiner Auswechslung nach 82 Minuten. Dem feierlichen Rahmen entsprechend legten die Bayern auch auf dem Rasen los. Eine Flanke von Lennart Karl verwertete Kane sehenswert per Direktabnahme, nur wenige Minuten später legte der Engländer per Freistoß seinen zweiten Treffer nach.

El Mala, der erst Jamal Musiala den Ball abnahm und sich danach stark gegen mehrere Bayern-Spieler durchsetzte, traf zwar zum schnellen Anschluss. Ansonsten blieb Bayern-Torwart Neuer, über dessen Comeback in der Nationalmannschaft nach seiner Vertragsverlängerung beim Rekordmeister mehr denn je spekuliert wird, weitgehend beschäftigungslos. Erst recht, nachdem Bischof den alten Abstand wieder hergestellt hatte.