Kane verschießt erstmals Elfmeter in der Bundesliga

SID 09.05.2026 • 19:32 Uhr Für den Engländer ist es der dritte verschossene Strafstoß in dieser Saison - aber der erste in der Liga.

Es menschelte bei Harry Kane. Beim VfL Wolfsburg trat der Stürmerstar des FC Bayern beim Stand von 0:0 in der 36. Minute zu seinem 25. Elfmeter in der Bundesliga an – und verschoss erstmals. Für den Torgaranten aus England war es erst der dritte Fehlschuss vom Punkt seit seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023 – und der dritte in dieser Saison.

Zuvor war er bereits in der Champions League im Januar gegen Union St. Gilloise (2:0) und in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Wehen Wiesbaden (3:2) im August 2025 gescheitert. Kanes Bilanz in der Liga war aber perfekt – bis zum Samstagabend.