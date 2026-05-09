Es menschelte bei Harry Kane. Beim VfL Wolfsburg trat der Stürmerstar des FC Bayern beim Stand von 0:0 in der 36. Minute zu seinem 25. Elfmeter in der Bundesliga an – und verschoss erstmals. Für den Torgaranten aus England war es erst der dritte Fehlschuss vom Punkt seit seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023 – und der dritte in dieser Saison.
Kane verschießt erstmals Elfmeter in der Bundesliga
Für den Engländer ist es der dritte verschossene Strafstoß in dieser Saison - aber der erste in der Liga.
Haderte nach seinem Fehlschuss: Harry Kane
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Zuvor war er bereits in der Champions League im Januar gegen Union St. Gilloise (2:0) und in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Wehen Wiesbaden (3:2) im August 2025 gescheitert. Kanes Bilanz in der Liga war aber perfekt – bis zum Samstagabend.
Der 32-Jährige rutschte bei seinem Versuch leicht weg und schoss den Ball rechts am Tor vorbei. Seine ersten 24 Elfmeter in der Bundesliga hatte vor Kane kein anderer Spieler verwandelt.