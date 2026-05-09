Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Kane verschießt erstmals Elfmeter in der Bundesliga

Kane verschießt erstmals Elfmeter in der Bundesliga

Für den Engländer ist es der dritte verschossene Strafstoß in dieser Saison - aber der erste in der Liga.
Haderte nach seinem Fehlschuss: Harry Kane
Haderte nach seinem Fehlschuss: Harry Kane
© AFP/SID/RONNY HARTMANN
SID
Für den Engländer ist es der dritte verschossene Strafstoß in dieser Saison - aber der erste in der Liga.

Es menschelte bei Harry Kane. Beim VfL Wolfsburg trat der Stürmerstar des FC Bayern beim Stand von 0:0 in der 36. Minute zu seinem 25. Elfmeter in der Bundesliga an – und verschoss erstmals. Für den Torgaranten aus England war es erst der dritte Fehlschuss vom Punkt seit seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023 – und der dritte in dieser Saison.

Zuvor war er bereits in der Champions League im Januar gegen Union St. Gilloise (2:0) und in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Wehen Wiesbaden (3:2) im August 2025 gescheitert. Kanes Bilanz in der Liga war aber perfekt – bis zum Samstagabend.

Der 32-Jährige rutschte bei seinem Versuch leicht weg und schoss den Ball rechts am Tor vorbei. Seine ersten 24 Elfmeter in der Bundesliga hatte vor Kane kein anderer Spieler verwandelt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite