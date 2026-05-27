Keine Einigung: BVB-Boss verrät Stand im Adeyemi-Poker

Philipp Heinemann 27.05.2026 • 11:32 Uhr Karim Adeyemi soll seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern - so zumindest der Wunsch der Bosse. Doch noch ist eine Einigung nicht erzielt.

Borussia Dortmund arbeitet weiterhin an einer Vertragsverlängerung mit Karim Adeyemi. Die BVB-Bosse geben aber auch zu, dass man sich mit dem deutschen Nationalspieler noch nicht einigen konnte.

„Jede Partei hat ihre Vorstellungen“, sagte Sportvorstand Lars Ricken in einem Interview, das er der Sport Bild gemeinsam mit Sportdirektor Ole Book gab: „Dass die Bedingungen nicht zu jedem Zeitpunkt übereinanderliegen, ist häufiger in Vertragssgesprächen der Fall – nicht nur bei Karim.“

Adeyemi steht nur noch bis 2027 in Dortmund unter Vertrag. Ein ablösefreier Wechsel im nächsten Sommer soll vermieden werden, betonte Book: „Das ist nicht die präferierte Lösung.“ Gespräche sind auch für die Sommerpause angedacht.

BVB-Bosse: Adeyemi hätte Deutschland helfen können

Wie auch Ricken gab sich Book entspannt, einen groben zeitlichen Rahmen deutete er dennoch an: „Es ist natürlich gut, wenn der Trainer vom ersten Tag der Vorbereitung eine schlagkräftige Mannschaft hat.“

Derweil wurde Adeyemi nicht für den deutschen WM-Kader nominiert – das tut „uns sehr leid“, erklärte Book noch: „Wir sind der Meinung, dass er der Mannschaft sicher hätte helfen können.“

Dass sich der Spieler nun bei dem kommenden Großevent nicht ins Schaufenster spielen und so seinen Wert für einen möglichen Verkauf steigern kann, sieht Ricken gelassen: „Die Stärken unserer Spieler sind allen Vereinen in Europa bewusst, auch die von Karim Adeyemi.“

„Befinden uns in Gesprächen über eine Verlängerung“

Außerdem sei die Situation ja klar: „Karim hat noch ein Jahr Vertrag. Und wir befinden uns in Gesprächen über eine Verlängerung.“