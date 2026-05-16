Leverkusen verliert im Champions League Drama

SID 16.05.2026 • 17:26 Uhr Die Leverkusener treten im letzten Saisonspiel gegen den HSV lange zu ideenlos auf - und verfehlen ihr Saisonziel.

Bayer Leverkusen muss sich in der kommenden Spielzeit mit der Teilnahme an der Europa League begnügen. Nach dem 1:1 (0:0) gegen den Hamburger SV am letzten Bundesliga-Spieltag verpasste die Werkself die lukrative Qualifikation für die Champions League – und steht nun vor einschneidenden Veränderungen. Für Kasper Hjulmand könnte es das letzte Spiel als Bayer-Trainer gewesen sein.

Hamburgs Fábio Vieira (61.) bestrafte die enttäuschenden Rheinländer, der Ausgleich durch Jarell Quansah (78.) verhinderte immerhin eine weitere Pleite. Torjäger Patrik Schick war zuvor mit einem Foulelfmeter am HSV-Torhüter Sander Tangvik (25.) gescheitert, ansonsten fiel dem Double-Gewinner von 2024 wenig ein. Die Hamburger hatten sich schon gerettet – und dürfen sich auf ein weiteres Jahr im Oberhaus freuen.

Hjulmand bemühte sich trotz der schlechtesten Ausgangslage im Dreikampf um die Königsklasse mit Stuttgart und Hoffenheim um Zuversicht. Bayer müsse gewinnen, und dann wisse man ja schließlich „nie, was am letzten Spieltag passiert“, betonte der Däne. Das Motto lautete: Erst die eigenen Hausaufgaben erledigen, dann hoffen.

Dabei tat sich Leverkusen aber äußerst schwer. Bayer, das in Stuttgart (1:3) zuletzt den vielleicht entscheidenden Rückschlag kassiert hatte, kontrollierte die Partie, echte Gefahr entwickelte Hjulmands Team jedoch kaum. Immer wieder agierte die Werkself zu umständlich.

Nachdem Nicolas Capaldo (17.) mit einem Kopfball an den Pfosten die beste HSV-Gelegenheit liegengelassen hatte, ergab sich die perfekte Chance für Leverkusen. Jorden Torunarigha brachte Schick zu Fall, den Elfmeter des Tschechen wehrte Tangvik jedoch zur Seite ab. Auch gegen Malik Tillman parierte der Bundesliga-Debütant im HSV-Tor (45.+3).

Hjulmand musste sich etwas einfallen lassen. Der Däne wird laut Medienberichten im Sommer gehen müssen. Nachfolger werden munter gehandelt, darunter der frühere Bundesliga-Coach Oliver Glasner, der Brasilianer Filipe Luís oder der Spanier Míchel vom FC Girona.

Es wartet jedenfalls viel Arbeit. Ibrahim Maza (49.) traf zwar das Außennetz, ansonsten agierte Leverkusen nach der Pause aber phasenweise erschreckend ideenlos. Der HSV setzte Nadelstiche: Erst war Mark Flekken gegen Vieira (54.) noch zur Stelle, beim zweiten Versuch des Portugiesen blieb der Bayer-Torhüter machtlos.