VfL Wolfsburg: Eriksen dankt Hecking im Abstiegskampf

SID 14.05.2026 • 05:34 Uhr Christian Eriksen glaubt an einen erfolgreichen Saisonabschluss beim VfL Wolfsburg - auch dank Trainer Dieter Hecking.

Der VfL Wolfsburg geht laut Führungsspieler Christian Eriksen zuversichtlich in das „Endspiel“ um den Klassenerhalt am letzten Spieltag beim FC St. Pauli. „Wir haben ein gutes Gefühl“, sagte der Däne mit Blick auf das direkte Duell des Tabellen-16. beim Schlusslicht am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Sky.

„Natürlich haben wir gegen Bayern verloren“, meinte Eriksen mit Blick auf das 0:1 am vergangenen Wochenende gegen den deutschen Meister, „aber wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Wir haben Selbstvertrauen aus diesem Spiel geschöpft – in den vergangenen Wochen haben wir einige gute Ergebnisse erzielt und darauf bauen wir jetzt auf.“

Positiver Druck beim VfL Wolfsburg

Negative Stimmung oder gar Angst will der 34-Jährige gar nicht aufkommen lassen. „Ich glaube nicht, dass ich jemals unangenehmen Druck verspürt habe. Es ist immer positiver Druck. Natürlich hat man Druck, wenn man die großen Spiele oder ein Finale spielt. Aber es hat sich nie negativ auf mich ausgewirkt. Und das wird auch diesmal so sein.“

Einen Trumpf sieht der Routinier in Trainer Dieter Hecking. „Er kam mit seinem Charisma und seiner Aura. Seine Erfahrung aus ähnlichen Situationen in der Vergangenheit überträgt sich auf die Spieler und wir profitieren langsam davon“, sagte er.