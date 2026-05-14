Kleindienst vor Comeback gegen Hoffenheim

SID 14.05.2026 • 13:52 Uhr Lange musste Nationalspieler Tim Kleindienst pausieren, am letzten Bundesliga-Spieltag ist ein Kurzeinsatz möglich.

Fußball-Nationalspieler Tim Kleindienst steht rund ein Jahr nach seiner langwierigen Knieverletzung vor seinem Comeback.

Der Angreifer könnte am letzten Bundesliga-Spieltag von Borussia Mönchengladbach am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen die TSG Hoffenheim zumindest wieder zu einem Kurzeinsatz kommen.

„Es ist wirklich verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass die Verletzung jetzt fast genau ein Jahr her ist. Wenn man so lange raus ist, fühlt sich das manchmal endlos an“, sagte der 30-Jährige in einem Interview mit Klubmedien über seine lange Leidenszeit.

„Die vergangenen Wochen liefen sehr gut, ich konnte die Belastung Schritt für Schritt steigern. Deshalb bin ich sehr optimistisch, dass gegen Hoffenheim ein paar Minuten drin sein können. Allein die Aussicht darauf bedeutet mir nach dieser langen Zeit schon extrem viel“, erklärte Kleindienst.

Kleindienst hofft auf WM-Nominierung