Kleindienst vor Comeback gegen Hoffenheim

Fußball-Nationalspieler Tim Kleindienst steht rund ein Jahr nach seiner langwierigen Knieverletzung vor seinem Comeback.
Kleindienst vor Comeback
Der Angreifer könnte am letzten Bundesliga-Spieltag von Borussia Mönchengladbach am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen die TSG Hoffenheim zumindest wieder zu einem Kurzeinsatz kommen.
„Es ist wirklich verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass die Verletzung jetzt fast genau ein Jahr her ist. Wenn man so lange raus ist, fühlt sich das manchmal endlos an“, sagte der 30-Jährige in einem Interview mit Klubmedien über seine lange Leidenszeit.
„Die vergangenen Wochen liefen sehr gut, ich konnte die Belastung Schritt für Schritt steigern. Deshalb bin ich sehr optimistisch, dass gegen Hoffenheim ein paar Minuten drin sein können. Allein die Aussicht darauf bedeutet mir nach dieser langen Zeit schon extrem viel“, erklärte Kleindienst.
Kleindienst hofft auf WM-Nominierung
Kleindienst hatte sich im Mai 2025 eine schwere Meniskusverletzung zugezogen. Ende November kam er zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga, ehe sein Knie erneut reagierte. Zuletzt gab er einen Einsatz am letzten Spieltag der Bundesliga als Ziel aus – und äußerte sogar die Hoffnung auf eine Nominierung für die WM (ab 11. Juni).