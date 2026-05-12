Köln trauert um Meisterspieler Ripkens

SID 12.05.2026 • 12:39 Uhr Der Offensivspieler holte mit dem Klub einige Titel. Sein Weg ans Geißbockheim war dabei ein ungewöhnlicher.

Von Hennes Weisweiler im Restaurant „entdeckt“ – und später zweimal deutscher Meister: Der 1. FC Köln trauert um seinen langjährigen Offensivspieler Karl-Heinz Ripkens. Der gebürtige Kölner starb am vergangenen Freitag im Alter von 88 Jahren in seiner Heimatstadt, das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Ripkens wurde mit dem FC in der erfolgreichsten Ära des Klubs zweimal deutscher Meister (1962, 1964) und viermal westdeutscher Meister (1960, 1961, 1962, 1963).

Der gelernte Metallschlosser schaffte den Sprung aus „seinem“ Stadtteil Vogelsang ans Geißbockheim vor etwa 70 Jahren auf eher ungewöhnliche Weise. „Ich war zufällig mit FC-Spieler Hennes Pfeiffer zum Essen im Geißbockheim“, erzählte Ripkens einmal: „Plötzlich kam Trainer Hennes Weisweiler rein und Pfeiffer sagte zu ihm, dass er mich doch mal testen solle.“ Wenig später absolvierte Ripkens tatsächlich ein Probetraining, „und anschließend sagte Weisweiler nur: ‚Du darfst wiederkommen‘.“