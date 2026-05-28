Köln verpflichtet Krauß langfristig

SID 28.05.2026 • 12:22 Uhr Neuigkeiten vom 1. FC Köln. Der zuletzt von Mainz ausgeliehene Tom Krauß bleibt langfristig beim FC.

Tom Krauß bleibt beim 1. FC Köln. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, unterschrieb der 24-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2029. Krauß war in der vergangenen Saison vom FSV Mainz 05 ausgeliehen, nun griff eine Kaufverpflichtung.

„Das Allerwichtigste für mich war, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Ich bin extrem froh und stolz, dass wir dieses Ziel zusammen mit unseren Fans und der ganzen Stadt erreicht haben“, sagte der Mittelfeldspieler.

Krauß, der in dieser Saison 26 Spiele für die Kölner bestritt, wurde im Nachwuchs von RB Leipzig ausgebildet. Nach Stationen beim 1. FC Nürnberg, bei Schalke 04, dem FSV Mainz 05 und dem VfL Bochum, wechselte er im vergangenen Sommer auf Leihbasis zum FC.

Lob für Mentalität von Krauß

„Gerade in der entscheidenden Phase der vergangenen Saison hat er trotz einer schmerzhaften Knieproblematik alles dafür getan, sich in den Dienst der Mannschaft und des 1. FC Köln zu stellen. Das sagt sehr viel über seinen Charakter und seine Mentalität aus“, sagt FC-Geschäftsführer Thomas Kessler.