Kompany lobt Freiburg: "Toll für den deutschen Fußball"

SID 08.05.2026 • 11:09 Uhr Auch der deutsche Meister freut sich mit dem europäischen Überraschungsteam aus Freiburg.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat den SC Freiburg nach dem Einzug ins Finale der Europa League in den höchsten Tönen gelobt. „Das ist toll für den deutschen Fußball“, schwärmte der 40-Jährige: „Was Freiburg macht, ist ein richtig gutes Beispiel für viele Vereine. Wir hoffen für den deutschen Fußball, dass sie auch diesen Pokal zurückbringen. Wirklich ganz viel Respekt dafür.“