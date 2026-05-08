Kompany lobt Freiburg: "Toll für den deutschen Fußball"

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat den SC Freiburg nach dem Einzug ins Finale der Europa League in den höchsten Tönen gelobt. „Das ist toll für den deutschen Fußball“, schwärmte der 40-Jährige: „Was Freiburg macht, ist ein richtig gutes Beispiel für viele Vereine. Wir hoffen für den deutschen Fußball, dass sie auch diesen Pokal zurückbringen. Wirklich ganz viel Respekt dafür.“
Kompany schwärmt von Freiburg
Auch der deutsche Meister freut sich mit dem europäischen Überraschungsteam aus Freiburg.
Vincent Kompany (r.) mit Julian Schuster
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Freiburg sei „ein kleiner Verein, der sich mit eigenen Mitteln aufbaut. Natürlich haben die Mittel, aber trotzdem gibt es eine Philosophie, eine Vision“, führte Kompany aus. So eine Erfolgsgeschichte sei „positiv“ für den Fußball. Er könne Trainer Julian Schuster und den Verantwortlichen des Sport-Clubs nur „Respekt“ zollen für ihre Arbeit und er glaube, dass einige Spieler der Freiburger „eine richtig große Zukunft“ vor sich haben.