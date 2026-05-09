Kovac hält Wort und bringt Süle: „Hat er sich verdient“

SID 09.05.2026 • 06:42 Uhr Der frühere Nationalspieler hört im Sommer auf - Trainer Kovac gönnt Süle einen großen Abschied im Stadion.

Niko Kovac wollte sein Versprechen unbedingt halten – also sprach er sich kurzerhand mit Schiedsrichter Patrick Ittrich ab. „Pass auf: Du darfst nicht abpfeifen, bevor ich den Niki nicht gebracht habe“, habe der Trainer von Borussia Dortmund dem Unparteiischen am Tag vor dem 3:2 (2:1) gegen Eintracht Frankfurt gesagt. Und der Plan ging auf: Der Niki, gemeint ist Niklas Süle, kam in seinem letzten Heimspiel für den BVB ab der 88. Minute nochmals zum Einsatz.

„Es waren fünf, sechs Minuten. Hat er sich verdient“, sagte Kovac über den 30-Jährigen, der im Sommer seine Laufbahn beendet: „Er hat eine tolle Karriere hingelegt. Ich wünsche ihm in seinem Ruhestand alles Gute, er wird viel golfen und wahrscheinlich die Welt bereisen.“

Der frühere Nationalspieler Süle hatte am Donnerstag sein nahendes Karriereende verkündet. Sein Vertrag läuft aus. „Ich bin unfassbar froh um den Rahmen“, sagte der Verteidiger im Sky-Interview: „Schöner Tag, schöner Rahmen, schön, wie die Fans reagiert haben. Schön, dass der Trainer mir noch ein paar Minuten gegeben hat, mein 300. Spiel. Unfassbar schön, meine ganze Familie war hier.“