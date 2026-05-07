Kovac über Adeyemi: "Manchmal ist er ein zu guter Junge"

Daniel Höhn 07.05.2026 • 10:34 Uhr Niko Kovac gibt Einblicke in die Zusammenarbeit mit BVB-Star Karim Adeyemi. Der Trainer gibt seinem Schützling auch ein paar Ratschläge an die Hand.

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat ausführlich über seinen Austausch mit Karim Adeyemi gesprochen und dem Stürmer einige Ratschläge mit auf den Weg gegeben.

„Ich rede mit allen meinen Spielern, aber ich kann ehrlich sagen, dass ich mit Karim am meisten gesprochen habe, seit ich hier bin“, erklärte Kovac im Bild-Podcast „Phrasenmäher“.

BVB: Kovac schwärmt von Adeyemi

Kovac möge Adeyemi „unheimlich, weil er als Typ einzigartig gut ist, ein toller Junge, kein schlechter Mensch – im Gegenteil: Manchmal ist er ein zu guter Junge meines Erachtens. Er hat nichts Böses.“

Zuletzt pausierte Adeyemi, der beim BVB bis 2027 unter Vertrag steht, wegen muskulärer Probleme. Kovac gehe derweil „felsenfest davon aus, dass er ein ganz großer Fußballer werden kann, wenn er gewisse Sachen anpasst“. Mit einem Schmunzeln schob der Cheftrainer hinterher: „Aber dafür muss er mir noch ein bisschen mehr glauben.“