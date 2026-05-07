Kovac über Adeyemi: "Manchmal ist er ein zu guter Junge"

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat ausführlich über seinen Austausch mit Karim Adeyemi gesprochen und dem Stürmer einige Ratschläge mit auf den Weg gegeben.
Kovac: Daran muss Adeyemi arbeiten
„Ich rede mit allen meinen Spielern, aber ich kann ehrlich sagen, dass ich mit Karim am meisten gesprochen habe, seit ich hier bin“, erklärte Kovac im Bild-Podcast „Phrasenmäher“.
BVB: Kovac schwärmt von Adeyemi
Kovac möge Adeyemi „unheimlich, weil er als Typ einzigartig gut ist, ein toller Junge, kein schlechter Mensch – im Gegenteil: Manchmal ist er ein zu guter Junge meines Erachtens. Er hat nichts Böses.“
Zuletzt pausierte Adeyemi, der beim BVB bis 2027 unter Vertrag steht, wegen muskulärer Probleme. Kovac gehe derweil „felsenfest davon aus, dass er ein ganz großer Fußballer werden kann, wenn er gewisse Sachen anpasst“. Mit einem Schmunzeln schob der Cheftrainer hinterher: „Aber dafür muss er mir noch ein bisschen mehr glauben.“
Konkret müsse Adeyemi laut Kovac „an seiner Genauigkeit arbeiten, seiner Akribie“. Der 24-Jährige habe „ein Riesentalent bekommen, jetzt geht es um die Arbeit, Details und Nuancen zu verändern, die ihn nach vorne bringen. Dazu muss er jede Trainingsminute nutzen“, forderte der Kroate.