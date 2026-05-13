Kovac über BVB-Traum: „Region in Ekstase bringen“

SID 13.05.2026 • 07:56 Uhr Der Trainer strebt mit Dortmund nach den ganz großen Titeln - wie einst Klub-Legende Ottmar Hitzfeld.

Meisterschaft und Champions League – Trainer Niko Kovac (54) von Borussia Dortmund träumt vom Gewinn der ganz großen Titel mit dem Traditionsklub. „Der BVB ist ein großer Klub und als großer Klub und ambitionierter Trainer willst du natürlich Titel gewinnen und dieses Stadion, diese Region in Ekstase bringen“, sagte Kovac der Sport Bild.

Kovac erinnerte an die großen BVB-Erfolge unter Trainerlegende Ottmar Hitzfeld, der zwischen 1991 und 1997 mit dem Klub zwei Mal Deutscher Meister und die Königsklasse gewann. „Das, was Ottmar hier geschafft hat, ist schon ein Anreiz für mich zu wiederholen“, sagte er.

Hitzfeld, einst sein Coach bei Bayern München, sei „ein toller Mensch und Fachmann“, der ihm „bis heute zur Verfügung steht, wenn ich einen Rat brauche“, sagte Kovac: „Was mir bei ihm unabhängig von Titeln gefällt, ist, dass er ein normaler Mensch geblieben ist. Er hat mir immer die Meinung offen ins Gesicht gesagt. Nahbar, authentisch, ehrlich, mit großer Empathie und einer großen Aura. Das People-Management, zu wissen, wann man mal wegsieht und wann man die Zügel anzieht, konnte er wie kein Zweiter.“