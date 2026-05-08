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Krösche: Riera auch am letzten Spieltag Trainer

Krösche bestätigt Riera-Entscheidung

Der Sportvorstand bestätigt, dass der Spanier auch gegen den VfB Stuttgart auf der Bank der Hessen sitzt.
Nach nur 94 Tagen Amtszeit steht Albert Riera bei Eintracht Frankfurt schon wieder vor dem Aus. Das Duell mit Borussia Dortmund könnte für den 44-Jährigen womöglich bereits ein Endspiel sein.
SID
Der Sportvorstand bestätigt, dass der Spanier auch gegen den VfB Stuttgart auf der Bank der Hessen sitzt.

Albert Riera bleibt mindestens bis zum Saisonende der Fußball-Bundesliga Trainer von Eintracht Frankfurt. Das bestätigte Markus Krösche nach der 2:3 (1:2)-Niederlage am Freitagabend bei Borussia Dortmund.

Der Sportvorstand der Hessen bejahte die Frage, ob der Spanier auch beim letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart auf der Bank sitzt. Damit bestätigte Krösche, worüber SPORT1 schon am Montag berichtet hatte.

Bundesliga: Riera-Zukunft nach der Saison offen

Ob Riera auch darüber hinaus Coach der Eintracht bleibt, wollte Krösche nicht kommentieren. „Wir haben heute das Spiel verloren. Es ist natürlich extrem ärgerlich. Jetzt geht es darum, dass wir alle zusammen das Spiel gegen Stuttgart gewinnen“, antwortete er auf die entsprechende Frage. „und dann setzen wir uns, und das machen wir grundsätzlich immer so, zusammen“.

Riera ist seit Anfang Februar Trainer der Eintracht, er folgte auf den entlassenen Dino Toppmöller. Die Mannschaft konnte er sportlich aber nicht stabilisieren, erstmals seit fünf Jahren könnte Frankfurt die Qualifikation für den Europapokal verpassen. Auch Rieras Auftreten in der Öffentlichkeit wirkte oft unglücklich.

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