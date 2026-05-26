Künftig als Sportdirektor: Hoffenheim verlängert mit Pajduch

SID 26.05.2026 • 13:57 Uhr Paul Pajduch wird Sportdirektor bei der TSG Hoffenheim. Der 32 Jahre alte Österreicher arbeitet seit Oktober 2024 für die Kraichgauer.

Bindung und Beförderung: Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit seinem bisherigen Technischen Direktor Paul Pajduch „langfristig“ verlängert. Der 32 Jahre alte Österreicher, der seit Oktober 2024 für die Kraichgauer arbeitet, ist gleichzeitig zum „Sportdirektor Lizenzmannschaft“ aufgestiegen. Über die Vertragslaufzeit machte der Europa-League-Teilnehmer keine Angaben.