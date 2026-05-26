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Künftig als Sportdirektor: Hoffenheim verlängert mit Pajduch

Neuer Sportdirektor für Hoffenheim

Paul Pajduch wird Sportdirektor bei der TSG Hoffenheim. Der 32 Jahre alte Österreicher arbeitet seit Oktober 2024 für die Kraichgauer.
Ab sofort TSG-Sportdirektor: Paul Pajduch
Ab sofort TSG-Sportdirektor: Paul Pajduch
© picture-alliance/Bildagentur kolbert-press/SID/Martin Agüera
SID
Paul Pajduch wird Sportdirektor bei der TSG Hoffenheim. Der 32 Jahre alte Österreicher arbeitet seit Oktober 2024 für die Kraichgauer.

Bindung und Beförderung: Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit seinem bisherigen Technischen Direktor Paul Pajduch „langfristig“ verlängert. Der 32 Jahre alte Österreicher, der seit Oktober 2024 für die Kraichgauer arbeitet, ist gleichzeitig zum „Sportdirektor Lizenzmannschaft“ aufgestiegen. Über die Vertragslaufzeit machte der Europa-League-Teilnehmer keine Angaben.

Pajduch ist unter anderem für das Scouting und die Kaderplanung verantwortlich. „Wir wollen unseren erfolgreichen Weg kontinuierlich weiterverfolgen“, sagte Pajduch. Für TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker ist sein Landsmann „einer der Architekten der erfolgreichen Kaderzusammenstellung in dieser Saison“.

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