Leverkusen holt Stürmerin Sternad aus Bremen

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Stürmerin Maja Sternad verpflichtet und sich damit eine weitere Verstärkung für die Offensive gesichert. Die 22-Jährige wechselt vom Liga-Konkurrenten Werder Bremen ins Rheinland und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Es ist bereits der fünfte Zugang der Bayer-Frauen für die kommende Saison – und der vierte für die Offensive.
Leverkusen holt Werder-Stürmerin
„Maja hat sich in Bremen zur absoluten Stammspielerin und Nationalspielerin entwickelt. Sie wird uns in der Offensive noch variabler machen und bringt mit ihrer Dynamik und ihren Tiefenläufen ein zusätzliches Profil in unser Angriffsspiel“, sagte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen.
Die slowenische Nationalspielerin wechselte 2021 vom Zweitligisten Arminia Bielefeld nach Bremen, wo ihr bislang 13 Treffer in 107 Pflichtspielen gelangen. In der laufenden Spielzeit steuerte Sternad in 23 Partien drei Tore und fünf Assists bei. „Ich bin sehr glücklich über die Entscheidung und bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine sehr gute neue Saison spielen werden, hoffentlich gekrönt mit der Qualifikation für die Champions League“, sagte Sternad.