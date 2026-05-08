Leverkusen holt Stürmerin Sternad aus Bremen

SID 08.05.2026 • 10:21 Uhr Es ist bereits der fünfte Zugang der Bayer-Frauen für die kommende Saison - und der vierte für die Offensive.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Stürmerin Maja Sternad verpflichtet und sich damit eine weitere Verstärkung für die Offensive gesichert. Die 22-Jährige wechselt vom Liga-Konkurrenten Werder Bremen ins Rheinland und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Es ist bereits der fünfte Zugang der Bayer-Frauen für die kommende Saison – und der vierte für die Offensive.

„Maja hat sich in Bremen zur absoluten Stammspielerin und Nationalspielerin entwickelt. Sie wird uns in der Offensive noch variabler machen und bringt mit ihrer Dynamik und ihren Tiefenläufen ein zusätzliches Profil in unser Angriffsspiel“, sagte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen.