Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Außenverteidiger Arthur verlängert. Wie der Werksklub am Mittwoch mitteilte, erneuerte der Brasilianer seinen noch bis 2028 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2031.
Bayer verlängert mit Verteidiger
Der Brasilianer Arthur kommt bisher auf 62 Einsätze für den Werksklub. Sein neues Arbeitspapier läuft bis 2031.
Bayer-Außenverteidiger Arthur
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„Wir betrachten Arthur als einen Spieler, der mit seinen fußballerischen Fähigkeiten die Zukunft des Vereins maßgeblich mitprägen kann und soll“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Wir wollen seine positive Entwicklung in dieser Saison gemeinsam weiter vorantreiben und freuen uns, dass wir langfristig auf diesen tollen Fußballer und Menschen bauen können.“
Arthur war im Januar 2023 von América Mineiro nach Leverkusen gewechselt und gewann mit den Rheinländern 2024 das nationale Double. Inzwischen kommt der 23-Jährige auf 62 Einsätze für Bayer.