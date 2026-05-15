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Mainz verlängert mit Kapitän Widmer

Mainz verlängert mit Kapitän

Kapitän Silvan Widmer verlängert bei Mainz 05. Eine Vertragslaufzeit nennt der Klub nicht.
Auf die Frage, was für ihn höher zu bewerten ist, der Klassenerhalt mit Mainz oder der Aufstieg mit Union Berlin, erklärt Urs Fischer, dass der Klassenerhalt etwas "Außergewöhnliches" gewesen sei. Daraufhin lobt er die Arbeit des Teams und aller Beteiligten.
SID
Kapitän Silvan Widmer verlängert bei Mainz 05. Eine Vertragslaufzeit nennt der Klub nicht.

Der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Kapitän Silvan Widmer verlängert. Wie der Klub am Freitag mitteilte, werde der Schweizer „auch künftig“ in Mainz auflaufen, eine genaue Vertragslaufzeit wurde nicht genannt.

„Silvan hat in den letzten Jahren in der Rolle als Führungsspieler und Kapitän einen großen Stellenwert für uns erreicht. Auch sportlich ist er im vergangenen Halbjahr, als großer Druck auf uns lag, mit Leistung vorangegangen und hat seinen Teil zu der erfolgreichen Rückrunde beigetragen“, sagte Sportdirektor Niko Bungert.

Seit seiner Ankunft 2021/22 absolvierte Widmer 151 Pflichtspiele. In der laufenden Saison kommt der Rechtsverteidiger auf 39 Einsätze, drei Tore und eine Vorlage.

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