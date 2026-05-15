Mainz verlängert mit Kapitän Widmer

Der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Kapitän Silvan Widmer verlängert. Wie der Klub am Freitag mitteilte, werde der Schweizer „auch künftig“ in Mainz auflaufen, eine genaue Vertragslaufzeit wurde nicht genannt.

„Silvan hat in den letzten Jahren in der Rolle als Führungsspieler und Kapitän einen großen Stellenwert für uns erreicht. Auch sportlich ist er im vergangenen Halbjahr, als großer Druck auf uns lag, mit Leistung vorangegangen und hat seinen Teil zu der erfolgreichen Rückrunde beigetragen“, sagte Sportdirektor Niko Bungert.