FC Bayern: Dieser Satz von Manuel Neuer birgt Brisanz

Niklas Sagner 16.05.2026 • 11:54 Uhr Manuel Neuer begründet seine Verlängerung beim FC Bayern auch mit der Arbeit von Coach Vincent Kompany. Neuers Lob für den Belgier sind für die Vorgänger Tuchel und Nagelsmann eine kleine Ohrfeige.

Nach langem Warten haben Manuel Neuer und der FC Bayern sich nun auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr geeinigt. Wie die Münchner bekanntgaben, verlängert auch Sven Ulreich bis 2027.

Einen großen Einfluss auf Neuers Entscheidung hatte offenbar das Trainerteam der Münchner: „Vincent Kompany hat dafür gesorgt, dass wir wieder zu einer Mannschaft wurden, dass wir füreinander arbeiten, dass jeder weiß, was auf dem Platz zu tun ist“, wird Manuel Neuer in der offiziellen Presseerklärung zitiert.

Kein gutes Zeugnis für Tuchel und Nagelsmann

Darin steckt vor allem ein Lob für den Belgier, aber womöglich auch ein versteckter Seitenhieb gegen die ehemaligen Trainer des FC Bayern – allen voran Kompanys direkten Vorgänger Thomas Tuchel.

Neuers Worte implizieren, dass Bayern unter Tuchel keine richtige Mannschaft war – und dass es am füreinander Arbeiten und der klaren Aufgabenverteilung gehapert hatte. Tuchel war von Februar bis Sommer 2024 Bayern-Coach, als Nachfolger des entlassenen Julian Nagelsmann.

Dem heutigen Bundestrainer stellen Neuers Worte auch nicht unbedingt ein gutes Zeugnis aus – was nicht ohne Pikanterie ist mit Blick auf das mögliche Neuer-Comeback bei der WM.

Eingespieltes Team mit Urbig und Ulreich

Weiter schwärmt Manuel Neuer über Bayern: „Mit dieser Mannschaft und diesem Trainerteam ist alles drin! Wir haben unter Vincent Kompany bisher immer Schritte nach vorne gemacht – und das wollen wir fortsetzen.“

Neben Kompany sollen auch seine beiden Torwartkollegen Jonas Urbig und Sven Ulreich ein entscheidender Faktor für die Verlängerung seines Vertrages gewesen sein.