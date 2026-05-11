"Keinen Spieler besser gemacht": Matthäus fällt vernichtendes Riera-Urteil

Conrad Fröhlich 11.05.2026 • 13:04 Uhr SGE-Trainer Albert Riera gerät nach schwachen Leistungen seiner Mannschaft und zahlreichen Nebenkriegsschauplätzen immer stärker unter Beschuss. Auch Lothar Matthäus nahm den Eintracht-Trainer ins Visier.

Merkwürdige Pressekonferenzen, unkonventionelle Personalentscheidungen und nicht zuletzt das Ausbleiben des sportlichen Erfolges. All das hat dazu beigetragen, dass Eintracht-Frankfurt-Trainer Albert Riera immer stärker ins Kreuzfeuer geraten ist und er nach SPORT1-Informationen in der kommenden Saison nicht mehr bei den Hessen auf der Trainerbank Platz nehmen darf.

Auch Lothar Matthäus geht fest davon aus, dass die Tage für den Eintracht-Coach gezählt sind. „Wenn ich weiß, als Spieler, er ist nach dem Spiel gegen Stuttgart sowieso nicht mehr da, dann kann ich auch mit einem Amateur-Trainer spielen“, nahm der Experte Riera bei Sky ins Visier.

Auch mit der Niederlage der Adlerträger in Dortmund am Freitag (2:3) dürfte der Spanier keine Argumente gesammelt haben. Im Kampf um Platz sieben war das bereits die zweite Niederlage in Serie – bei zuletzt vier sieglosen Partien hintereinander.

Matthäus über Riera: „Er hat keinen Spieler besser gemacht“

Für Matthäus ist das auch eine Auswirkung der fehlenden Bindung zwischen Trainer und Mannschaft. „Für ihn gehen die Spieler nicht mehr durchs Feuer. Da ist zu viel verbrannt worden,“ meinte der ehemalige Weltfußballer und zählte dabei die Fehler des Frankfurter Übungsleiters auf: „Seine Aussagen, dann eben auch seine Entscheidungen. Er hat ja keinen Spieler stärker gemacht.“

Sinnbildlich dafür sei der Umgang mit Jonathan Burkardt. Ein Clinch des SGE-Stürmers mit Riera geriet in den vergangenen Wochen an die Öffentlichkeit. Der Eintracht-Coach bemängelte wohl mangelnde Fitness, Burkardt sei die indirekte Kommunikation seines Trainers sauer aufgestoßen.

Matthäus prognostiziert Riera-Ende

„Burkardt kommt rein gegen Dortmund und macht ein Tor. Er hat starke Spieler schwächer gemacht. Im Endeffekt hat er die Defensive am Anfang ein bisschen verbessert und danach haben sie trotzdem die Tore wieder bekommen“, ging Matthäus mit dem Toppmöller-Nachfolger hart ins Gericht.