Abstieg? Warum Wolfsburg den größten Druck hat

SID 12.05.2026 • 05:34 Uhr Der Abstiegskampf in der Bundesliga gipfelt in einem Drama, drei Teams gehen punktgleich in den letzten Spieltag.

Drei Teams hoffen noch, nur ein Team hat weiter Chancen auf die Rettung – im Abstiegsdrama der Bundesliga steht laut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus der VfL Wolfsburg „am meisten unter Druck“.

Denn von den drei Abstiegskandidaten 1. FC Heidenheim, FC St. Pauli und Wolfsburg „hat der VfL mit Abstand den stärksten Kader“, schreibt Matthäus in seiner Sky-Kolumne: „Vom Personal her müsste der VfL auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen, vom Budget her müsste man international spielen.“

Wolfsburg hat Tordifferenz-Vorteil

Doch tatsächlich geht es für den Werksklub nur noch um den Relegationsrang. Erstmals gehen mit Wolfsburg, Heidenheim und St. Pauli die letzten drei Teams punktgleich in den letzten Bundesliga-Spieltag, der VfL hat den Vorteil der besseren Tordifferenz und muss zum direkten Duell ans Millerntor.