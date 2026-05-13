England-Bericht: FC Bayern mit Gordon einig

Moritz Pleßmann , Stefan Kumberger 13.05.2026 • 13:21 Uhr Der Flügelspieler von Newcastle United soll die Offensivce der Münchner verstärken. Der Transfer könnte allerdings an der Ablöse scheitern.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist sich der FC Bayern angeblich mit Anthony Gordon von Newcastle United einig geworden.

Wie das englische Medium talkSPORT berichtet, soll der 25 Jahre alte Mannschaftskollege von Nationalspieler Nick Woltemade den Rekordmeister im Sommer verstärken. Berichten zufolge geht es um einen Fünfjahresvertrag.

Bayern konkret an Gordon dran

Ein großes Hindernis bei einem möglichen Transfer ist aber die Ablösesumme für den Flügelspieler. Der englische Premier-League-Klub, bei dem Gordon noch bis 2030 unter Vertrag steht, fordert offenbar mindestens 75 Millionen Pfund (rund 86,5 Millionen Euro). Beide Vereine sollen sich im Austausch befinden.

Auch nach SPORT1-Informationen besteht beim FC Bayern konkretes Interesse an Gordon. Die von Newcastle geforderte Summe ist für die Münchener allerdings deutlich zu hoch. Trotzdem herrscht bei den Engländern der Optimismus, dass Gordon aufgrund des großen Interesses für diese Summe verkauft werden kann.

Gleichzeitig sind an der Säbener Straße nicht alle Entscheidungsträger überzeugt. Rein qualitativ ist Gordon unumstritten, doch SPORT1-Informationen zufolge gibt es auch mahnende Stimmen, denen sich der Sinn einer Verpflichtung nicht erschließt.

Der Engländer soll vor allem als Backup für Luis Díaz vorgesehen sein. Die Argumente der Skeptiker: Der 29 Jahre alte Kolumbianer braucht aufgrund seiner Leistungen keinen Druck. Zudem war er in seiner bisherigen Zeit in München nie verletzt.

Gordon zuletzt auf der Bank

Newcastle-Trainer Eddie Howe wollte in der vergangenen Woche keine Informationen zur Zukunft seines Flügelspielers geben, der zuletzt zweimal 90 Minuten auf Bank saß. Auch der FC Arsenal soll am englischen Nationalspieler interessiert sein, der in der laufenden Champions-League-Saison in zwölf Spielen bereits zehnmal traf.

Gordon war im Januar 2023 vom FC Everton für eine Ablöse von rund 45 Millionen Euro nach Newcastle gewechselt. In 152 Einsätzen für die Magpies erzielte er 39 Tore und bereitete weitere 28 vor. In der laufenden Saison kam er in der Premier League bislang auf sechs Treffer und zwei Vorlagen.

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