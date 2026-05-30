Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt holt offenbar Trainer Adi Hütter zurück. Das berichtet Sky, auch der kicker schreibt von einer nahenden Einigung. Der Österreicher, der bereits von 2018 bis 2021 für die Hessen verantwortlich war, soll auf den Spanier Albert Riera folgen und einen Vertrag über drei Jahre erhalten.
Medien: Hütter vor Frankfurt-Rückkehr
Der Österreicher soll Nachfolger des entlassenen Albert Riera bei der Eintracht werden.
Zuletzt in Monaco: Adi Hütter
© AFP/SID/JOHN THYS
Laut Sky ist die Unterschrift am Sonntag geplant. Der 56-jährige Hütter hatte in seiner ersten Amtszeit in Frankfurt unter anderem das Halbfinale in der Europa League und im DFB-Pokal erreicht, die Eintracht aber nach drei Jahren Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen. Zuletzt war Hütter für die AS Monaco tätig, die er zweimal in die Champions League führte. Seit seiner Entlassung im Oktober 2025 ist Hütter vereinslos.
Hütter würde auf Riera folgen, der die Eintracht Anfang Februar nach der Freistellung von Dino Toppmöller übernommen hatte. Die vergangene Bundesliga-Saison schloss die Eintracht auf Rang acht ab und verpasste erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Danach folgte Rieras Entlassung.