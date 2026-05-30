Medien: Hütter vor Frankfurt-Rückkehr

SID 30.05.2026 • 23:02 Uhr Der Österreicher soll Nachfolger des entlassenen Albert Riera bei der Eintracht werden.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt holt offenbar Trainer Adi Hütter zurück. Das berichtet Sky, auch der kicker schreibt von einer nahenden Einigung. Der Österreicher, der bereits von 2018 bis 2021 für die Hessen verantwortlich war, soll auf den Spanier Albert Riera folgen und einen Vertrag über drei Jahre erhalten.

Laut Sky ist die Unterschrift am Sonntag geplant. Der 56-jährige Hütter hatte in seiner ersten Amtszeit in Frankfurt unter anderem das Halbfinale in der Europa League und im DFB-Pokal erreicht, die Eintracht aber nach drei Jahren Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen. Zuletzt war Hütter für die AS Monaco tätig, die er zweimal in die Champions League führte. Seit seiner Entlassung im Oktober 2025 ist Hütter vereinslos.