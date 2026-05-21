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Union Berlin hat seinen neuen Coach offenbar gefunden

Neuer Union-Coach wohl fix

Wer beerbt Marie-Louise Eta bei Union Berlin? Offenbar steht der Nachfolger schon fest.
Marie-Louise Eta hospitierte einst unter Urs Fischer bei 1. FC Union Berlin. Nach ihrem ersten Drei-Punkte-Spiel in der Bundesliga, ausgerechnet gegen ihren Mentor, verrät sie, was sie von Urs Fischer gelernt hat.
SID
Wer beerbt Marie-Louise Eta bei Union Berlin? Offenbar steht der Nachfolger schon fest.

Fußball-Bundesligist Union Berlin steht offenbar vor der Verpflichtung von Mauro Lustrinelli als Cheftrainer. Wie Sky berichtet, kommt der 50 Jahre alte Schweizer vom FC Thun, den er jüngst in seiner Heimat zur Meisterschaft führte. Auch der kicker hatte zuvor berichtet, dass eine Einigung bevorstehe.

Laut Sky soll Union rund eine Million Euro Ablöse an Thun bezahlen, wo Lustrinelli einen Vertrag bis 2028 besaß.

Bei Union soll Lustrinelli auf Interimstrainerin Marie-Louise Eta folgen, die mit Union zum Ende der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt perfekt machte. Zuvor hatten sich die Berliner im April nach einer schwachen Rückrunde von Trainer Steffen Baumgart getrennt.

Begründet Lustrinelli neue Union-Ära?

In Köpenick soll Lustrinelli die nächste erfolgreiche Ära eines Schweizers begründen. In seiner von 2018 bis 2023 dauernden Amtszeit führte Urs Fischer den Verein aus der 2. Liga bis in die Champions League. Einst war Lustrinelli in Thun sogar als Fischers Co-Trainer tätig gewesen.

Lustrinelli arbeitet derweil seit 2022 als Chefcoach in Thun. Dort stieg er in der Saison 2024/2025 in die Super League auf, ehe der Klub unter ihm in der kürzlich abgelaufenen Spielzeit überraschend den Titel gewann.

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