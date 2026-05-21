Union Berlin hat seinen neuen Coach offenbar gefunden

SID 21.05.2026 • 09:46 Uhr Wer beerbt Marie-Louise Eta bei Union Berlin? Offenbar steht der Nachfolger schon fest.

Fußball-Bundesligist Union Berlin steht offenbar vor der Verpflichtung von Mauro Lustrinelli als Cheftrainer. Wie Sky berichtet, kommt der 50 Jahre alte Schweizer vom FC Thun, den er jüngst in seiner Heimat zur Meisterschaft führte. Auch der kicker hatte zuvor berichtet, dass eine Einigung bevorstehe.

Laut Sky soll Union rund eine Million Euro Ablöse an Thun bezahlen, wo Lustrinelli einen Vertrag bis 2028 besaß.

Bei Union soll Lustrinelli auf Interimstrainerin Marie-Louise Eta folgen, die mit Union zum Ende der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt perfekt machte. Zuvor hatten sich die Berliner im April nach einer schwachen Rückrunde von Trainer Steffen Baumgart getrennt.

Begründet Lustrinelli neue Union-Ära?

In Köpenick soll Lustrinelli die nächste erfolgreiche Ära eines Schweizers begründen. In seiner von 2018 bis 2023 dauernden Amtszeit führte Urs Fischer den Verein aus der 2. Liga bis in die Champions League. Einst war Lustrinelli in Thun sogar als Fischers Co-Trainer tätig gewesen.