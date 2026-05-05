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"Mein Lieblingsspieler": Lizarazu "verzaubert" von Olise

Lizarazu von Bayern-Star „verzaubert“

Der Ex-Weltmeister adelte den französischen Bayern-Star als Weltklassespieler mit Potenzial für den Ballon d'Or.
Michael Olise nach seinem Tor im PSG-Hinspiel
Michael Olise nach seinem Tor im PSG-Hinspiel
© AFP/SID/ALAIN JOCARD
SID
Der Ex-Weltmeister adelte den französischen Bayern-Star als Weltklassespieler mit Potenzial für den Ballon d'Or.

Der französische Ex-Weltmeister Bixente Lizarazu sieht Bayern-Star Michael Olise als Kandidaten für den Ballon d’Or. „Er spielt auf einem unglaublichen hohen Level und zeigt das auch in großen Spielen wie gegen Real Madrid oder im Hinspiel gegen Paris“, sagte der ehemalige Münchner der Bild-Zeitung, „und er spielt in einem sehr erfolgreichen Team, was bei der Wahl des Ballon d’Or auch ein wichtiger Faktor ist.“

Doch der 56-Jährige fügte vor Bayerns Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain (Hinspiel 4:5) am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) an: „Am Ende musst du auch die ganz großen Titel gewinnen, um Weltfußballer werden zu können. Neben dem Abschneiden in der Champions League wird auch wichtig, wie es für ihn bei der WM mit Frankreich läuft.“

Lizarazu schwärmte in höchsten Tönen von Olises Qualitäten. „Er ist aktuell weltweit mein Lieblingsspieler“, sagte er über seinen Landsmann, der derzeit „auf einem unglaublichen Niveau“ spiele: „Mich verzaubert es, wie technisch stark und kreativ er ist – er erfindet immer wieder eigene Spielzüge und ist dabei auch noch elegant.“

Auch das Selbstvertrauen spreche für den Flügelstürmer Olise, genau wie „seine untypische Art“, sagte Lizarazu: „Er spricht so gut wie nie, das macht ihn auch noch mysteriös.“

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