Meisterfeier des FC Bayern live im Free-TV, Livestream und Liveticker

SPORT1 17.05.2026 • 13:37 Uhr Der FC Bayern feiert den nächsten Meistertitel - traditionell versammeln sich Mannschaft und Fans am Münchner Marienplatz. SPORT1 begleitet die Meisterfeier im LIVETICKER.

Der FC Bayern will den 35. Bundesliga-Titel auch mit den Fans in der Münchner Innenstadt feiern. Der traditionelle Meister-Empfang im Rathaus findet am Marienplatz statt – auch der wohlbekannte Auftritt auf dem Rathausbalkon ist fest eingeplant.

Offiziell werden die Stars des Rekordchampions um 12.30 Uhr erwartet, ab 13 Uhr soll die Feier dann richtig losgehen. SPORT1 begleitet Bayerns Meisterfeier im LIVETICKER.

+++ Hoeneß spricht über Neuer! +++

Der Ehrenpräsident wird vom BR nach der möglichen Rückkehr von Neuer ins DFB-Tor gefragt und antwortet: “Da gibt es ja nur Gerüchte, wir warten ab. (…) Ich wundere mich, dass man das Thema nicht eher geklärt hat.”

Nagelsmann wolle er jedoch keinen Vorwurf machen. „Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe gerade den Doppelpass gesehen, da hat Oliver Kahn klar gesagt, dass es einfach wichtig ist für einen Torwart, dass man frühzeitig weiß, woran man ist. Und das wird im Fall Baumann oder im Fall Neuer kaum noch möglich sein.“

Wie er zu einem Comeback stünde? “Wenn Manuel das will, habe ich überhaupt kein Problem damit. Dann würde ich mich sehr freuen, und zwar für Deutschland.” Warum? “Weil er der Beste ist.”

+++Auf dem Weg zum Rathaus-Balkon +++

Nach den Reden von Hainer und Bürgermeister Krause macht sich die Mannschaft nun (im Schneckentempo) ganz gemächlich auf den Weg in Richtung Balkon. Maskottchen Berni ist bereits alleine auf dem Balkon und heizt der Menge ein, die den Klassiker „Oh, wie das schön“ singt.

+++ Hainer spricht über Pokalfinale +++

Die Bayern-Frauen haben bereits das Double gewonnen, sagt Präsident Herbert Hainer, der in der Folge auch die Männer um Trainer Kompany in die Pflicht nimmt. „Und das ist natürlich auch ein klarer Auftrag, lieber Vini, es den Frauen gleichzutun und den Pokal nach Hause zu holen, den wir schon lange nicht mehr gewonnen haben. Ich bin überzeugt davon, dass ihr uns stolz macht in Berlin.“

+++ Bürgermeister ehrt Bayern-Stars +++

Münchens neuer Bürgermeister Dominik Krause begrüßt die mittlerweile eingetrudelte Mannschaft mit einer Rede. „Diese Mannschaft hat nicht nur erfolgreich gespielt, sondern Menschen begeistert, und zwar nicht nur die eigenen Fans. Ganz nebenbei haben sie noch Bundesliga-Geschichte geschrieben“, sagt Krause und spielt dabei auf den gebrochenen Tor-Rekord der Mannschaft an. „Absurd gut“, nennt er die Leistung des Teams.

+++ Goretzka im Interview +++

„Wenn man eine gewisse Zeit in München verbracht hat, versteht man, dass es nicht allzu viel braucht, um sich in die Stadt zu verlieben. Und um die ganzen Erinnerungen, was ich hier erlebt habe in Worte zu fassen, braucht es mehr als ein Interview.“ Wer der DJ sein wird? „Das wechselt, aber heute hängen schon ein paar in den Seilen, da muss ich nochmal Überzeugungsarbeit leisten da oben.“

+++ Tah spricht über Meisterparty +++

Der Innenverteidiger hält auf dem Weg zum Rathaus kurz an und spricht zu den Klubmedien, die wissen möchten, ob er nach der Feier gestern schon wieder fit ist: „Ich bin wieder fit. Aber gestern war gut, hat Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich das erste Mal erleben kann und mit den Fans feiern kann.“

+++ Mannschaft macht sich auf den Weg +++

Das Aussteigen hat sich etwas hingezogen. Nach kurzer Wartezeit macht sich die Mannschaft jetzt über den Marienplatz in Richtung Rathaus auf. Davor warten die Fans, die an diesem Sonntag den gesamten Marienplatz ausfüllen. Auffällig viele Sonnenbrillen sind in den Gesichtern der Bayern-Spieler zu sehen. Nach der Meisterfeier gestern Abend ist das wohl wenig überraschend. „Vielleicht wollen sie ja nur cool aussehen“, versuchte sich Tah beim BR bei einer wohl nicht ganz ernst gemeinten Erklärung.

+++ Bayern gibt Update zu Neuer +++

Während die Mannschaft, gekleidet in bayerischer Tracht, aus dem Team-Bus steigt, vermeldet der Klub ein Update zu Manuel Neuer. Der Torhüter müsse wegen „muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten“, schreibt der Rekordmeister in einer offiziellen Mitteilung. Am Vortag war Neuer deswegen in der 60. Minute ausgewechselt worden.

+++ Hitzlsperger adelt Olise +++

Noch warten die Bayern-Fans auf die Spieler. Beim BR spricht Thomas Hitzlsperger aber schon einmal über den Spieler des Saison, Michael Olise: „Als er von Crystal Palace kam, wussten die meisten wohl nicht mal, wer das überhaupt ist. Jetzt ist er in der zweiten Saison und spielt überragend. Der Vergleich mit Arjen Robben ist naheliegend, aber was er noch besser macht – und ich hoffe, Arjen Robben hört jetzt nicht zu: Michael Olise kann nicht nur selber Tore schießen, sondern hat noch mehr Freude, wenn er Tore vorbereitet.“

So können Sie die Meisterfeier des FC Bayern live verfolgen

Free-TV: BR

BR Livestream: BR/YouTube-Kanal des FC Bayern

BR/YouTube-Kanal des FC Bayern Liveticker: SPORT1

+++ So beginnt die Meisterfeier +++

Los gehen die Feierlichkeiten mit einem Empfang durch den Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause. Die Spieler werden sich außerdem ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Danach treten die Spieler auf den Rathausbalkon.

+++ Darum fehlen die Frauen bei der Meisterfeier +++

Diesmal nicht dabei ist die Frauenmannschaft, die zwar bereits das Double gewonnen hat, am Sonntag aber beim letzten Auswärtsspiel in Hamburg weilt (ab 14 Uhr live im TV auf SPORT1). Die Bayern-Frauen werden aber für ihr Double am Montag mit einem eigenen Empfang durch den Münchner Bürgermeister im Rathaus geehrt

+++ Weiterer Titel für Bayern noch möglich +++