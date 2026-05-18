Mit Bier und Konfetti: Aufstiegs-Sause in Elversberg

SID 18.05.2026 • 19:36 Uhr In der kleinen Gemeinde im Saarland feiern zahlreiche Fans den frischgebackenen Bundesligisten.

Panda Paul heizte den rund 5000 Fans auf dem Rathaus-Vorplatz ordentlich ein – dann gesellte sich ein Elversberger Aufstiegsheld nach dem anderen zu dem Maskottchen und ließ sich ordentlich feiern. Die 12.800-Seelen-Gemeinde Spiesen-Elversberg hat seinen frischgebackenen Erstligisten am Montagabend frenetisch bejubelt. Zuvor hatte sich die Mannschaft der SV Elversberg ins Goldene Buch der Gemeinde eingetragen.

Ob des fehlenden Balkons am Rathaus war extra ein Gerüst für die Feierlichkeiten aufgebaut worden. Besonders laut wurde es, als sich dort Cheftrainer Vincent Wagner präsentierte und mit zwei Bierflaschen in die Menge spritzte. Kurz darauf hüpften seine Profis, teils mit Sonnenbrillen ausgestattet, Arm in Arm im Konfettiregen auf und ab und stimmten gemeinsam mit den Fans Gesänge an.

Im Rathaus war das Team von Bürgermeister Bernd Huf wie auch von Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) empfangen worden. „Wir sind mächtig stolz auf diesen kleinen, aber sehr, sehr feinen Verein“, hatte Rehlinger bereits am Sonntag im Saarländischen Rundfunk gesagt, „ich glaube, sie haben sich den Aufstieg echt verdient.“