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Mit Bier und Konfetti: Aufstiegs-Sause in Elversberg

Mit Bier und Konfetti: Aufstiegs-Sause in Elversberg

In der kleinen Gemeinde im Saarland feiern zahlreiche Fans den frischgebackenen Bundesligisten.
Elversberger Fans warten am Rathaus auf das Team
Elversberger Fans warten am Rathaus auf das Team
© picture-alliance/dpa/SID/Uwe Anspach
SID
In der kleinen Gemeinde im Saarland feiern zahlreiche Fans den frischgebackenen Bundesligisten.

Panda Paul heizte den rund 5000 Fans auf dem Rathaus-Vorplatz ordentlich ein – dann gesellte sich ein Elversberger Aufstiegsheld nach dem anderen zu dem Maskottchen und ließ sich ordentlich feiern. Die 12.800-Seelen-Gemeinde Spiesen-Elversberg hat seinen frischgebackenen Erstligisten am Montagabend frenetisch bejubelt. Zuvor hatte sich die Mannschaft der SV Elversberg ins Goldene Buch der Gemeinde eingetragen.

Ob des fehlenden Balkons am Rathaus war extra ein Gerüst für die Feierlichkeiten aufgebaut worden. Besonders laut wurde es, als sich dort Cheftrainer Vincent Wagner präsentierte und mit zwei Bierflaschen in die Menge spritzte. Kurz darauf hüpften seine Profis, teils mit Sonnenbrillen ausgestattet, Arm in Arm im Konfettiregen auf und ab und stimmten gemeinsam mit den Fans Gesänge an.

Im Rathaus war das Team von Bürgermeister Bernd Huf wie auch von Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) empfangen worden. „Wir sind mächtig stolz auf diesen kleinen, aber sehr, sehr feinen Verein“, hatte Rehlinger bereits am Sonntag im Saarländischen Rundfunk gesagt, „ich glaube, sie haben sich den Aufstieg echt verdient.“

Rehlinger war vor Ort gewesen, als die SVE den Aufstieg in die Bundesliga am Sonntag im eigenen Stadion durch ein 3:0 (2:0) über Preußen Münster perfekt gemacht hatte. Als Tabellenzweiter setzte sich der Klub dank des besseren Torverhältnisses knapp vor dem punktgleichen SC Paderborn durch, der nun in der Relegation auf den Bundesliga-16. VfL Wolfsburg trifft. Bereits in der vergangenen Saison hatte Elversberg, damals noch unter Trainer Horst Steffen, den Aufstieg vor Augen gehabt – scheiterte aber in der Relegation knapp am 1. FC Heidenheim.

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