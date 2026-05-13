Nach 21 Jahren! Freiburg-Legende hört auf

SID 13.05.2026 • 14:17 Uhr Der ehemalige Leistungsträger bleibt den Breisgauern aber erhalten.

Nach insgesamt 21 Jahren im Verein beendet Nicolas Höfler in einer Woche seine aktive Karriere im Dress des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Das gab der 36-Jährige am Mittwoch in einem Klubvideo bekannt.

Höfler absolvierte bisher 320 Spiele (elf Tore) für die SC-Profis. Unter Ex-Trainer Christian Streich gehörte der Mittelfeldspieler über Jahre zu den Leistungsträgern, Streichs Nachfolger Julian Schuster setzte seinen früheren Teamkollegen zuletzt nur noch selten ein.

Bundesliga: Höfler bleibt Freiburg in anderer Funktion erhalten

„Ich habe eine lange Reise hinter mir. Es war eine geile Zeit mit vielen, schönen, emotionalen Momenten, die ich erlebt habe“, sagte „Chicco“ Höfler: „Das ist jetzt vorbei. Es fängt ein neues Kapitel an ab dem Sommer. Das Schöne ist, dass ich weiter im Verein etwas machen darf.“ In welcher Funktion Höfler dem SC erhalten bleibt, soll in den kommenden Wochen öffentlich werden.