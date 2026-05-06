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Nach Amokfahrt: Leipzig mit Trauerflor

Nach Amokfahrt: Leipzig mit Trauerflor

Die Mannschaften der Sachsen werden am kommenden Spieltag der Opfer vom vergangenen Montag gedenken.
Es wird in Leipzig eine Schweigeminute geben
Es wird in Leipzig eine Schweigeminute geben
© AFP/SID/JOHN MACDOUGALL
SID
Die Mannschaften der Sachsen werden am kommenden Spieltag der Opfer vom vergangenen Montag gedenken.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird am kommenden Spieltag mit Trauerflor auflaufen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wolle er damit der Opfer der Amokfahrt vom vergangenen Montag gedenken. Dabei waren zwei Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden, als ein Mann mit seinem Auto durch eine belebte Fußgängerzone in der Stadt gefahren war.

Neben dem Profiteam der Männer, das am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli antritt, werden auch die Frauen und die U19 an der Aktion teilnehmen. Zudem wird es vor Anpfiff jeweils eine Schweigeminute geben.

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