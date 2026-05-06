Nach Amokfahrt: Leipzig mit Trauerflor

Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird am kommenden Spieltag mit Trauerflor auflaufen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wolle er damit der Opfer der Amokfahrt vom vergangenen Montag gedenken. Dabei waren zwei Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden, als ein Mann mit seinem Auto durch eine belebte Fußgängerzone in der Stadt gefahren war.