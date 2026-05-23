Nach Backhaus-Abgang: Werder klärt Torwart-Nachfolge

SID 23.05.2026 • 11:25 Uhr Werder Bremen befördert Karl Hein zur neuen Nummer eins. Die Norddeutschen verpflichten die Leihgabe des FC Arsenal fest.

Nach dem Abschied von Torhüter Mio Backhaus zum SC Freiburg hat Werder Bremen Karl Hein fest verpflichtet und zur Nummer 1 befördert. Der 24-jährige Este war bislang vom englischen Meister FC Arsenal ausgeliehen, nun zog der Fußball-Bundesligist seine Kaufoption.

„Karl hat bereits in der vergangenen Saison nachgewiesen, dass er ein Torwart auf Top-Niveau ist. Daher freuen wir uns, dass wir auch in der kommenden Spielzeit mit einer starken Nummer 1 in die Saison gehen“, sagte Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball, über den Nationalkeeper.

Erst zwei Bundesliga-Spiele

Hein war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von den Gunners an den Osterdeich gewechselt und hat seitdem zwei Bundesliga-Einsätze absolviert.